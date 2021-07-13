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Самарской области выделено из федерального бюджета дополнительно более 90 млн рублей на благоустройство сельских территорий

13 июля 2021 09:54
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Самарской области выделено из федерального бюджета дополнительно более 90 млн рублей на благоустройство сельских территорий

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных федеральных средств для софинансирования их расходов на благоустройство сельских территорий. 

Самарской области на эти цели выделено дополнительно 90 913,9 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.
Леонид Симановский отметил: Руководство Самарской области уделяет большое внимание развитию сельских территорий, повышению качества жизни на селе. В области успешно выполняется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», глава региона Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно подчеркивал важность ее реализации. При принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы мы с руководством области добились выделения существенной федеральной поддержки на выполнение этой программы – на этот и последующие два года в сумме предусмотрено более 1,5 млрд рублей. В числе масштабных работ на сельских территориях, которые уже активно ведутся в нашей области – строительство и реконструкция коммунальной и инженерной инфраструктуры, систем водоснабжения, жилое строительство. В рамках госпрограммы выполняется и проект «Благоустройство сельских территорий». Сюда входят мероприятия по ремонту дорог, проведению наружного освещения, обустройству детских и спортивных площадок и многое другое. Выделенные нашей области дополнительно более 90 млн рублей поддержки помогут успешному выполнению основной задачи госпрограммы - приблизить качество и уровень жизни сельских жителей Самарской области к городскому». 

Теги: благоустройство бюджет Леонид Симановский сельские территории

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