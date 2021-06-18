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Из федерального бюджета выделено более 95 млн рублей на модернизацию инфекционных лабораторий в СО

18 июня 2021 14:50
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Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Правительство РФ утвердило распределение регионам средств из федерального бюджета в целях софинансирования расходов региональных бюджетов на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

Самарской области на эти цели выделено 95 805,4 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский пояснил:

«Модернизация диагностических инфекционных лабораторий в медицинских организациях – это очень важная мера, связанная с защитой здоровья наших граждан с учетом того опыта, который мы получили за время пандемии коронавируса. Мы должны быть всегда в полной готовности оперативно выявлять любые инфекции, не допуская их распространения, оперативно оказывать медицинскую помощь. Еще осенью прошлого года все меры по модернизации системы инфекционной службы были включены в правительственный Общенациональный план действий по восстановлению экономики, а также принята специальная «дорожная карта» по развитию в нашей стране системы санитарно-эпидемиологического надзора. Модернизация диагностических лабораторий – это только часть плана, но очень важная мера для защиты людей от инфекционных рисков, угроз новых пандемий.  Выделенные Самарской области федеральные средства помогут обновить оборудование областных лабораторий, что позволит эффективно выявлять широкий спектр инфекционных заболеваний». 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Леонид Симановский федеральный бюджет

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