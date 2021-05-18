Леонид Симановский: Послание губернатора построено вокруг реализации запросов жителей региона

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Депутат Государственной Думы Леонид Симановский отметил, что все Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было построено вокруг реализации запросов жителей региона.

«Губернатор много говорил о здравоохранении, о строительстве новых больниц, оборудовании для медучреждений, - подчеркнул он. – А главное, что все это касается не только областного центра, но и других городов региона».

Немало внимания было уделено всевозможным видам поддержки самым разным категориям граждан.

«Это и материальное стимулирование педагогов, которые приезжают в сельскую местность, и льготы многодетным, и студентам. Это все связано с человеком, - акцентировал внимание Леонид Симановский. - Самое главное, что было в послании – это человек, это житель Самарской области, ради которого мы все работаем».

По словам депутата Госдумы, в Послании очень много говорилось о развитии Самары, как одного из самых крупных регионов России, строительстве дорог и мостов.

«Это все говорит о том, что развитие Самарской области идет на благо жителей, - уверен он. - Появляются социальные объекты – дворец спорта, набережная в Тольятти, а значит область развивается, и люди в Самаре живут лучше».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.