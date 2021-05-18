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Леонид Симановский: Послание губернатора построено вокруг реализации запросов жителей региона

18 мая 2021 20:27
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Самое главное в Послании – это жители Самарской области, ради которых мы все работаем.

Депутат Государственной Думы Леонид Симановский отметил, что все Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было построено вокруг реализации запросов жителей региона.

«Губернатор много говорил о здравоохранении, о строительстве новых больниц, оборудовании для медучреждений, - подчеркнул он. – А главное, что все это касается не только областного центра, но и других городов региона».

Немало внимания было уделено всевозможным видам поддержки самым разным категориям граждан.

«Это и материальное стимулирование педагогов, которые приезжают в сельскую местность, и льготы многодетным, и студентам. Это все связано с человеком, - акцентировал внимание Леонид Симановский. - Самое главное, что было в послании – это человек, это житель Самарской области, ради которого мы все работаем».

По словам депутата Госдумы, в Послании очень много говорилось о развитии Самары, как одного из самых крупных регионов России, строительстве дорог и мостов.

«Это все говорит о том, что развитие Самарской области идет на благо жителей, - уверен он. - Появляются социальные объекты – дворец спорта, набережная в Тольятти, а значит область развивается, и люди в Самаре живут лучше».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы. 

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории.  По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

 

Теги: главное - люди Леонид Симановский Послание губернатора

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