Леонид Симановский  проведет  прием граждан

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24 мая в 12.00 заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский проводит прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (ул. Революционная ,107).

1. О регулирование вопросов предоставления, оформления в собственность земельных участков населенных пунктов побережья Жигулевска и получения разрешения на строительство

30 марта 2021 года в ходе личного приема в Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Леониду Симановскому обратилась инициативная группа жителей с. Ширяево по вопросу уточнения границ национального парка «Самарская Лука». Они являются собственниками земельных участков, землепользователи садовых и огородных участков, люди, построившие на своих участках жилые дома, садовые и хозяйственные постройки не могут оформить объекты недвижимости в собственность по причине нахождения населенных пунктов в границах Национального парка «Самарская Лука». В рассмотрении данного вопроса принимал участие заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

По результату приема был направлен запрос в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Исходя из полученного ответа от Минприроды России депутатом Государственной Думы Симановским принято решение о проведении расширенного совещания (рассмотрения обращений и ответа) с целью принятия решения о регулировании вопросов предоставления и оформления в собственность земельных участков населенных пунктов побережья г.о. Жигулевск.

В работе примут участие представители, министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Глава Жигулевска, директор ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука».

2. По вопросу неудовлетворительной организации пассажирских перевозок в городском округе Октябрьск

Депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским повторно принято решение вернуться к рассмотрению данного вопроса после ответа, полученного от министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Жителей не устраивает работа перевозчика по маршруту №1 «ул. Водников - п. Первомайск», неудовлетворительное расписание движения маршрута, составленное без учета существующего пассажиропотока, работа нелегальных пассажирских перевозок легковыми такси.

В разрешении данной ситуации примут участие представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Глава г.о. Октябрьск.

Дачная амнистия. Приватизация дома и земельного участка

(2 обращения)

Жительница Самары обратилась с просьбой оказать содействие в бесплатной приватизации земельного участка, находящегося под частным домом.

Пенсионерка приобрела жилой дом в частную собственность в 2021 году.

Объект капитального строительства имеет статус «Ранее учтенный», 1956 года строения, сообщает пресс-служба реготделения партии "ЕР".