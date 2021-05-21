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Леонид Симановский  проведет  прием граждан

21 мая 2021 16:07
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24 мая в 12.00.

24 мая в 12.00 заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский  проводит  прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева  (ул. Революционная ,107).

1. О  регулирование вопросов предоставления, оформления в собственность земельных участков населенных пунктов побережья Жигулевска  и получения разрешения на строительство 

30 марта 2021 года  в ходе личного приема в Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Леониду Симановскому обратилась инициативная группа жителей с. Ширяево по вопросу уточнения границ национального парка «Самарская Лука». Они являются собственниками земельных участков, землепользователи садовых и огородных участков, люди, построившие на своих участках жилые дома, садовые и хозяйственные постройки  не могут оформить объекты недвижимости в собственность по причине нахождения населенных пунктов в границах Национального парка «Самарская Лука». В рассмотрении данного вопроса принимал участие  заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

По результату приема был направлен запрос в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  Исходя из полученного ответа от Минприроды России депутатом Государственной Думы Симановским принято решение о проведении расширенного совещания (рассмотрения обращений и ответа) с целью  принятия решения о регулировании вопросов предоставления и оформления в собственность земельных участков населенных пунктов побережья г.о. Жигулевск. 

В работе примут участие представители, министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Глава  Жигулевска, директор ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука».      

 2. По вопросу неудовлетворительной организации пассажирских перевозок в городском округе Октябрьск

Депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским повторно принято решение вернуться к рассмотрению данного вопроса после ответа, полученного от министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Жителей не устраивает работа перевозчика по маршруту №1 «ул. Водников - п. Первомайск», неудовлетворительное расписание движения маршрута, составленное без учета существующего пассажиропотока, работа нелегальных пассажирских перевозок легковыми такси.

В разрешении данной ситуации примут участие  представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Глава  г.о. Октябрьск.

Дачная амнистия. Приватизация дома и земельного участка

 (2 обращения)

Жительница Самары обратилась с просьбой оказать содействие в бесплатной приватизации земельного участка, находящегося под частным домом. 

Пенсионерка приобрела жилой дом в частную собственность в 2021 году.

Объект капитального строительства имеет статус «Ранее учтенный», 1956 года строения, сообщает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Теги: Леонид Симановский прием граждан

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