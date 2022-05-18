Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи

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Вчера, 17 мая 2022 года, состоялось VI заседание Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью. Заседание провели сопредседатели рабочей группы – первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков (Республика Беларусь). В работе заседания также приняли участие руководители министерств и ведомств, крупнейших предприятий и организаций республики и нашего региона. Представители белорусской стороны подключились к совещанию по видеоконференцсвязи.

Самарскую область и Республику Беларусь связывают многолетние партнерские отношения. Последние несколько лет Самарская область ведет планомерную системную работу по расширению сотрудничества с республикой по многим направлениям.

Год назад наш регион посетила расширенная делегация республики. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко, по итогам которой был составлен Протокол поручений. Кроме того, в апреле прошлого года в ходе заседания Совместной рабочей группы был подписан план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации двустороннего соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Абсолютное большинство пунктов, предусмотренных Протоколом и Планом мероприятий, сегодня успешно реализовано.

Беларусь традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона. Объем внешнеторгового оборота с Республикой Беларусь за 2021 год составил 27,9 миллиардов рублей (130% по сравнению с 2020 годом, 89% по сравнению с 2019 годом). По сравнению с 2020 годом вырос экспорт, это вызвано увеличением поставок средств наземного транспорта, продуктов неорганической химии, пластмасс, алюминия, меди, а также и изделий из них, каучука, пищевых продуктов. Импорт увеличился за счет изделий из черных металлов, средств наземного транспорта, пластмасс, алюминия, промышленного оборудования, жиров и масла, инструментов, мяса и меди. В то же время, участники рабочей группы отметили необходимость еще большей интенсификации сотрудничества, в том числе в связи с ситуацией санкционного режима.

Республика Беларусь занимает 6 место в экспорте Самарской области, 7 место в импорте и 7 место во внешнеторговом обороте нашего региона.

В октябре 2021 года успешно проведена бизнес-миссия Самарской области в города Минск, Витебск и Гомель, в которой приняли участие более 20 предприятий и учреждений Самарской области. В ноябре прошлого года наш регион посетила делегация Белорусской универсальной товарной биржи. Осуществляется регулярное взаимодействие на уровне бизнес-кругов, в том числе по вопросу сотрудничества в сфере автокомпонентов. В течение года на территории Самарской области состоялось несколько ярмарок с продажей продукции белорусского производства.

В рамках развития гуманитарного взаимодействия в 2021 году между НОЦ «Инженерия будущего» и Национальной академией наук Белоруссии было подписано соглашение о сотрудничестве, разработана дорожная карта дальнейшего взаимодействия, в том числе в части реализации совместного проекта – Российско-Белорусского центра трансфера технологий.

Сегодня, в условиях санкционных ограничений, обе стороны находятся в поиске новых точек соприкосновения для сотрудничества и развития, возможностей расширения кооперационных торгово-экономических связей, импортозамещения.

На заседании Совместной рабочей группы обсуждались вопросы поставки лифтового оборудования для нужд жилого фонда, в том числе вновь возводимого, административных, социальных, торговых, спортивных сооружений, а также поставок сельскохозяйственной и специализированной техники, продукции медицинского назначения. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере науки, образования и туризма.

В настоящее время ведется работа по подготовке визита делегации Самарского региона в Республику Беларусь.

«Как в прошлом году из-за пандемии, так и сегодня, в связи с давлением со стороны третьих стран, сужением рынков, для нас как воздух необходимо расширение двустороннего сотрудничества. Уверен, что, проанализировав наши потенциалы, по уровню торгового оборота мы не только сможем достичь 2019 года, но и превзойдем эти показатели. Сегодня хочу настроить всех участников на плодотворную работу, чтобы подготовить визит делегации Самарской области в Республику Беларусь. Заседание нашей рабочей группы – отправная точка для подготовки проектов документов и отработки необходимых форматов предстоящих встреч», - считает Андрей Рыбаков.

«Сотрудничество с Республикой Беларусь у нас активно развивается, только за прошлый год взаимный товарооборот увеличился практически на треть. Это очень хорошие показатели. Жители Самарской области привыкли к белорусским товарам народного потребления, продуктам питания; серьезное сотрудничество ведется в промышленной сфере, сфере образования, науке, культуре. И той, и другой стороне в нынешних условиях жизненно необходима экономическая интеграция. Надо отметить, что за несколько лет работы совместных рабочих групп она усилилась – наши предприятия, используя в своей работе белорусские комплектующие, производят сельхозмашины, которые продаются на территории Республики Беларусь. Это только один из примеров взаимовыгодной кооперации. У белорусских коллег достаточно много интересных предложений, также они есть и у нас. Безусловно, регион заинтересован в продвижении продукции самарских предприятий. К визиту мы подготовим целый ряд конкретных договоров, которые объединят наш бизнес и ещё более укрепят дружеские связи», –заключил Виктор Кудряшов.