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Виктор Кудряшов встретился с генеральным консулом Турции Исметом Эриканом и провел совещание по новым направлениям сотрудничества. 
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Самарская область будет развивать сотрудничество с Турцией

27 мая 2022 18:26
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Виктор Кудряшов встретился с генеральным консулом Турции Исметом Эриканом и провел совещание по новым направлениям сотрудничества. 

В пятницу, 27 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с генеральным консулом Турции Исметом Эриканом и провел совещание по новым направлениям сотрудничества. 

Турецкая делегация находится в регионе с деловым визитом. Накануне дипломаты во главе с генеральным консулом посетили Особую экономическую зону Тольятти, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», Индустриальный парк «АвтоВАЗ». 

На встрече обсудили перспективы наращивания торгово-экономических и культурных связей. Турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве с динамично развивающимся регионом. Самарская область также подготовила предложения по конкретным проектам и сферам деятельности.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова первый вице-губернатор поприветствовал консула на самарской земле и рассказал турецкой делегации о промышленном, экономическом и инвестиционном потенциале региона.

«По итогам прошлого года по темпам инвестиций мы стали абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе, опередив такие развитые регионы, как Татарстан, Башкортостан, Нижегородскую область, – начал совещание председатель Правительства. – Прирост объема инвестиций в прошлом году в сопоставимых ценах составил 22,5%, по предприятиям малого и среднего бизнеса – более 40%. В прошлом году в области было открыто 25 новых крупных производств и создано порядка 10 тыс. новых рабочих мест. Мы входим в десятку регионов России по объему валового регионального продукта».

Он также отметил, что Самарской области действуют востребованные высшие учебные заведения, регион заинтересован в том, чтобы привлекать в область как можно больше молодежи.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали молодые люди, оставались здесь, поступали в наши вузы, - рассказал Виктор Кудряшов. – Один из проектов, который мы можем предложить вам для совместной реализации, – строительство межвузовского кампуса на территории, прилегающей к нашему стадиону «Самара Арена». В нем вполне могут участвовать турецкие строительные компании».

На встрече первый вице-губернатор обозначил ряд направлений, по которым сотрудничество с турецкими коллегами было бы интересно области. Это торговля, строительство, туризм, развитие совместных производств. В качестве одного из преимуществ региона в развитии двусторонних отношений Виктор Кудряшов назвал запуск в эксплуатацию в 2023 году нового моста через Волгу в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

«Как только мы объявили о начале строительства этого объекта по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, то почувствовали бурный интерес инвесторов к развитию особой экономической зоны в Тольятти, по границе с которой будет происходить этот маршрут. С радостью хотим поделиться с вами такими новыми возможностями. Готовы способствовать, чтобы наши предприятия, предприниматели были в еще большем контакте, и это общение принесло хорошие результаты», - подчеркнул первый вице-губернатор. 

Исмет Эрикан, в свою очередь, напомнил о давнем сотрудничестве Турецкой Республики и Самарской области, где в 90-е годы на ряде крупных проектов работали турецкие подрядные организации. В регионе успешно работает предприятие с турецкими корнями ООО «Нобель Автомотив Русия». 

На переговорах генконсул предложил самарской и турецкой делегациям обменяться бизнес-миссиями. Стороны предварительно договорись, что самарская бизнес-миссия может посетить Турцию в июле, в сентябре состоится ответный визит турецких предпринимателей в Самарскую область.

По словам Исмета Эрикана, Турция намерена расширить сотрудничество с вузами Самарской области и укрепить связи в сфере культуры. Он привел пример Казани, где недавно прошла неделя турецкого кино, и сообщил, что его представительство готово повторить это мероприятие в Самаре.

Подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов поблагодарил генерального консула за конкретные предложения по деловому взаимодействию: «Турция является давним и надежным партнером Самарской области как в сфере культуры, так и экономики. Товарооборот между нашими территориями в прошлом году вырос более чем на 42%. С одной стороны, это очень неплохой показатель. С другой стороны, мы видим, что потенциал нашего взаимодействия гораздо больше. Я очень благодарен генеральному консулу за конкретные предложения по взаимодействию, по обмену бизнес-миссиями, в которых примут участие предприниматели, то есть люди, которые будут непосредственно расширять экономические связи. Такие миссии уже намечены на июль, а в сентябре, возможно, состоится ответный визит турецких предпринимателей в Самарскую область. Конечно, нас очень многое связывает, и сегодня потребность самарских предприятий, граждан в промышленной продукции и товарах народного потребления как никогда высока. Турция способна заменить большую часть импорта из европейских стран и Америки, поскольку продукция, которая изготавливается в этой стране, отличается высоким качеством, доступными ценами. Уверен, она заинтересует жителей Самарской области». 

«Сегодня мы провели очень важную встречу, у нас большой потенциал для развития экономических и культурных связей. Наши двусторонние отношения  постоянно развиваются, растут. Сегодня мы поговорили о возможностях развития наших отношений в сфере культуры и образования. Это была очень полезная и дружеская встреча, наше сотрудничество продолжится и в предстоящий период», - прокомментировал итоги совещания Исмет Эрикан. 

После совещания турецкая делегация направилась в Индустриальный парк «Преображенка».

 

Фото:  правительство СО

 

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