Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран

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Дмитрий Азаров провел встречу с губернатором иранской провинции Мазендеран Сейедом Махмудом Хоссейнипуром.

В четверг, 20 июля, в посольстве Исламской Республики Иран в Москве Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с губернатором провинции Мазендеран Республики Сейедом Махмудом Хоссейнипуром. В ней также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, министры со стороны Мазендерана, представители Торгово-промышленной палаты и бизнеса Ирана, министры областного Правительства, сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

Эта встреча продолжает сотрудничество между Самарской областью и Ираном, одним из ключевых партнеров России. Развитию отношений между странами особое внимание уделяет Президент страны Владимир Путин. Ранее Глава нашего государства и Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в различных сферах. Так, в мае этого года Владимир Путин и Эбрахим Раиси приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве двух стран в реализации проекта по развитию перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг», который проходит и по территории нашего региона.

Напомним, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Дмитрий Азаров провел две встречи с представителями иранской делегации. В частности, обсуждался вопрос сотрудничества в реализации проекта портово-логистического хаба на территории нашего региона. По итогам ПМЭФ была создана рабочая группа между Самарской областью и посольством Ирана - для более предметного взаимодействия сторон.

Дмитрий Азаров поблагодарил посла Ирана в России Казема Джалали за выстраиваемое сотрудничество: «Вы многое делаете для развития сотрудничества между нашими странами, между регионами России и Исламской Республики Иран. Ваши усилия приводят к развитию взаимовыгодных отношений между нашими народами».

Губернатор подчеркнул: Самарская область - мощный, экономически развитый регион с высоким уровнем промышленного, инфраструктурного, социального развития. Он обозначил основные направления специализации региона, в первую очередь такие выскотехнологичные, как аэрокосмическая сфера, автомобилестроение, химия и нефтехимия, нефтепереработка, IT-технологии. Глава региона отметил сферы возможного сотрудничества с учетом преимуществ географического положения, развитой транспортной инфраструктуры и экономического потенциала Самарской области.

«Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества с Исламской Республикой Иран в сфере поставки продукции сельхозпереработки, причем как экспортных, так и импортных позиций. Мы также планируем максимально использовать выгодное географическое положение нашего региона, который находится на традиционных путях транспортных потоков и товаропроводящей сети Запад-Восток и Север-Юг», - подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров особо отметил обсуждавшийся на встрече с министром транспорта и городского развития Ирана Мехрдадом Базарпашем в рамках ПМЭФ проект создания не только речного хаба, но и аэрохаба.

Кроме того, Глава региона обозначил потенциал сотрудничества в сфере туризма, в том числе медицинского, а также в сфере образования, науки и культуры.

В частности, он предложил активнее направлять иранских студентов на обучение в вузы Самарской области. Наиболее востребованными среди иностранных студентов сейчас являются Самарский университет и СамГМУ.

Дмитрий Азаров посоветовал обратить внимание на наше производство сельхозтехники. В экономике Самарской области этот сектор становится все более значимым. «Хочу привлечь ваше внимание к уникальным разработкам, которые сегодня завоевывают рынки. Это техника по внесению удобрений и средств защиты растений, - сказал самарский губернатор. - Уверен, сотрудничество в этой сфере с учетом компетенций и опыта будет очень интересным».

Дмитрий Азаров также пригласил представителей иранской делегации в Самарскую область. «Уверен, ваш визит придаст серьезный импульс развитию наших взаимовыгодных отношений и сотрудничества. Очень надеемся, господин губернатор, что в ходе вашего визита в Самарскую область у вас будет возможность лично убедиться в тех преимуществах, которые имеет Самарская область для развития сотрудничества с Ираном и с провинцией Мазендеран», - обратился Глава региона к Сейеду Махмуду Хоссейнипуру.

В свою очередь Губернатор провинции Мазендеран Исламской Республики Иран представил возможности своего региона. Так, он сообщил, что провинция Мазендеран является лидером по производству сельхозпродукции, идет индустриализация сельского хозяйства. «В этой плоскости я вижу обмен опытом между нами и Самарской областью именно по данному направлению в сфере новых технологий по развитию сельского хозяйства», - отметил он.

Кроме того, в регионе развито производство молочной продукции, производство стройматериалов, строительного оборудования, есть предприятия по производству сельхозтехники. Сотрудничество с Самарской областью, по мнению Губернатора Мазендерана, может помочь региону повысить качество производимой сельхозтехники.

Также господин Хоссейнипур сообщил о реализации проекта по строительству автобана, который свяжет столицу Ирана Тегеран и провинцию Мазендеран. Это будет способствовать не только развитию туризма, но и придаст импульс развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север - Юг».

Он подчеркнул, что для Республики Иран, которая 44 года находилась под санкциями США, это стало точкой развития. «Мы сейчас лучше понимаем вас, после того, как против вас тоже ввели соответствующие санкции», - отметил губернатор Мазендерана. Сотрудничество Самарской области и иранской провинции может снизить влияние этих санкций, считает господин Хоссейнипур. «Поэтому я хочу сказать, что провинция Мазендеран может стать воротами для нейтрализации тех санкций, которые введены против вашей страны. Это будет зависеть от того, какую стратегию мы с вами выработаем по развитию наших отношений в том числе в рамках МТК «Север - Юг». И я хочу сказать, что у нас идентичная с Самарской областью позиция: у нас три аэропорта и три порта. Используя эти наши объекты, мы можем вместе развивать МТК «Север – Юг», - сказал он.

Губернатор Сейед Махмуд Хоссейнипур предложил открывать представительства Самарской области и провинции Мазендеран в индустриальных парках, а также сформировать совместную рабочую группу. По его мнению, участники рабочей группы в кратчайшее время должны определить приоритетные направления взаимодействия и начать их практическую реализацию. «Если мы пойдем по такому пути, мы сможем сделать так, что сможем реализовать и крупные наши планы», - отметил он.

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал это предложение, а также выразил благодарность господину Хоссейнипуру за высказанные предложения по возможным вариантам сотрудничества. Также в рамках визита делегаций состоялись встречи участников, представляющих предприятия и организации, в формате B2B.

Фото: Светлана Осьмачкина.