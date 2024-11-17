Россия уменьшила импорт одежды из Турции вдвое

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Россия значительно сократила импорт одежды из Турции за первые девять месяцев этого года: объем поставок упал почти вдвое, до $253 млн, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства.

Особенно сильно снизились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Поставки вязаной мужской верхней одежды сократились в 12 раз ($231 тыс.), а женской — в 5 раз, до ($147,7 тыс.); импорт трикотажных изделий упал в 8 раз, до $7,6 тыс.

Россия занимает 12-е место среди крупнейших покупателей одежды у Турции, на нее приходится 2% турецкого экспорта. Среди стран с сопоставимыми объемами импорта — Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. Лидерами по закупкам турецкой одежды являются Германия (16%), Нидерланды (12,3%) и Испания (11%), пишет Коммерсантъ.