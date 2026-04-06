Россия обновила рекорд по экспорту шампиньонов в 2025 году

Россия в 2025 году экспортировала рекордные объемы свежих шампиньонов — более 9,4 тыс. т на $10,5 млн. Об этом 6 апреля сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

«Экспорт шампиньонов обновил исторический максимум. <...> Россия обновила исторический рекорд экспорта как в весе, так и в деньгах», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году — около 7,9 тыс. т на $9,2 млн.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 20% в натуральном выражении и на 42% — в стоимостном. Крупнейшими импортерами стали Белоруссия ($6,5 млн), Казахстан ($1,7 млн), Грузия и Узбекистан (более $600 тыс.), а также Кыргызстан ($550 тыс.). Всего российские шампиньоны поставлялись более чем в 45 стран мира, пишут "Известия".

