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Резидент «Жигулевской долины» «Агросервис» представил свои цифровые разработки на выставке AGROS 2023

30 января 2023 15:07
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Компания «Агросервис» представила программное обеспечение для ветеринарии, АПК и фермерства, а также цифровой сервис «Национальная база данных мелких домашних животных «Все Звери».

Резидент «Жигулевской долины» и участник «Сколково» – ООО «Агросервис» принял участие в Международной агровыставке племенного дела AGROS 2023, которая состоялась 25-27 января в «Крокус Экспо» в Москве.

На выставочном стенде «Сколково» компания «Агросервис» представила программное обеспечение для ветеринарии, АПК и фермерства, а также цифровой сервис «Национальная база данных мелких домашних животных «Все Звери».

Основной программный продукт компании – это Автоматизированная система учета и регистрации животных «REGAGRO», состоящая из программных компонентов «Регистрация», «Эпизоотология», «Лаборатория», «Отчетность» и мобильного приложения «Аналитика». Процесс регистрации и идентификации животных на местах обеспечивает аппаратный компонент системы —  терминал сбора данных (ТСД) ветеринарного врача. Таким образом создается общая информационная платформа, которая позволяет развертывать на ее основе программы и мобильные приложения для фермерства и АПК: «Похозяйственная книга», «Молокоприемный пункт», «Молочная ферма», «Пасека». Весь этот комплекс программного обеспечения формирует Региональную цифровую платформу (РЦП) АПК, на основе которой осуществляется цифровая трансформация регионального сельского хозяйства.

Цифровой сервис «Все Звери» решает задачу формирования ответственности за мелких домашних животных с помощью систем регистрации и учета, а также проблему обращения с животными без владельцев. Сервис предназначен для владельцев животных, ветеринарии, волонтеров, питомников, частных ветклиник.

Директор АНО «Институт цифровизации АПК» Александр Еньшин отметил, что участие в подобных международных мероприятиях, включая презентации продуктов компаний на стенде «Сколково», содействует развитию компаний-резидентов, их успешному выходу на международный рынок и продвижению среди отечественной целевой аудитории.

Главным итогом трехдневного участия ООО «Агросервис» в крупном отраслевом мероприятии стало широкое информирование участников выставки о программных продуктах, цифровых сервисах Национальной базы мелких домашних животных «Все Звери», средствах маркирования и оборудовании для идентификации животных.

За время работы выставки стенд «Агросервис» посетили несколько сотен гостей, проявивших живой интерес к продукции компании. Среди них – руководители фермерских хозяйств мясного и молочного животноводства, птицеводства, свиноводства, сотрудники региональных Минсельхозов, специалисты ветеринарной отрасли, представители зообизнеса и агротехнических компаний. В ходе мероприятия руководители компании провели деловые встречи с представителями государственной ветеринарной службы ряда российских регионов, обсудив дальнейшее сотрудничество в сфере цифровой трансформации сельского хозяйства, сообщает пресс-служба технопарка  «Жигулевская долина».

 

Фото:   пресс-служба технопарка  «Жигулевская долина»

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