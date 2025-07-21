Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»

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В Самарской области продолжается развитие проекта региональной символики «Самарский продукт». В него вошли пять новых компаний, чья продукция теперь будет отмечена знаком качества местного бренда. Это ООО «Билдинг Строй Гроуп» (БСГ), ИП Никонов А.Н., ООО «Самарский подшипниковый завод-4», компания «Феррумфорс» и ООО «АВТОЛуч».

Присвоение региональной символики предусмотрено проектом «Сделано в Самарской области», основная цель которого продвигать и повышать узнаваемость товаров местного производства. Значимость системных поддержки местных предпринимателей, ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, поскольку от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие её жителей. В настоящее время в проекте уже участвуют 382 предприятия региона.

Новыми участниками стали предприятия из различных отраслей: от сельскохозяйственного машиностроения до пищевой промышленности. Все они отличаются высоким уровнем качества продукции и приверженностью локальному производству.

К примеру, ИП Никонов (компания «Слойка») производит кондитерские изделия длительного срока хранения для сферы гостеприимства и работает более, чем с 50 заказчиками в Самаре и Самарской области. ООО «БСГ» выпускает дождевальные машины и является участником федерального проекта «Производительность труда».

Присвоение символики «Самарский продукт» — это не только знак доверия со стороны региональных властей, но и важный шаг к укреплению позиций местных производителей на внутреннем рынке.

«Мы активно работаем над тем, чтобы самарские производители были конкурентоспособны и узнаваемы. Включение новых компаний в бренд «Самарский продукт» — это подтверждение их высокого качества и вклада в развитие региональной экономики. Местные товары и услуги достойны внимания как потребителей, так и торговых сетей. Наша задача — создать условия, при которых предприниматели будут расти, развиваться и гордиться тем, что сделано у нас дома», – говорит глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.