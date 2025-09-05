Путин: при резком снижении ставки ЦБ вырастут цены

161

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что резкое снижение ключевой ставки приведет к росту цен. Это, по его словам, может вызвать недовольство у многих, но такой шаг неизбежно приведет к инфляции.

Владимир Путин подчеркнул, что Центральный банк борется с инфляцией и стремится удерживать ее на уровне 4-5%. Он отметил, что текущая ставка вызывает недовольство среди производителей, но резкое снижение ставки только усугубит ситуацию.

Президент заверил, что российские финансовые власти, включая правительство и Центральный банк, действуют профессионально и принимают все необходимые меры для стабилизации экономики, пишет Коммерсантъ.