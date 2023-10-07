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Производство автокомпонентов развивают в Самарском регионе

7 октября 2023 13:59
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Производство автокомпонентов развивают в Самарском регионе

В рамках рабочей поездки в Самарскую область заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов посетил производственные площадки участников Кластера автомобильной промышленности, специализирующиеся на выпуске автокомпонентов.

Альберт Каримов посетил производственную площадку ООО «Рулевые системы», которая уже более 20 лет занимается разработкой и производством рулевых управлений для пассажирских и коммерческих автомобилей. Предприятие является одним из системных поставщиков рулевого управления с гидроусилителем на АО «АВТОВАЗ» и активно работает в рамках программы импортозамещения – например, в условиях санкционного давления ООО «Рулевые системы» самостоятельно разработал конструкцию и технологию производства рулевого механизма для автомобиля LADA Vesta. Созданные мощности обеспечивают выпуск порядка 160 тыс. таких механизмов в год, а сборка осуществляется с максимальной автоматизацией, исключая человеческий фактор и обеспечивая высокое качество продукции. Данный проект удалось реализовать с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности.

Замглавы Минпромторга России также представили планы по расширению производства реечных рулевых механизмов, углублению локализации и усилению отраслевой кооперации. Одним из главных направлений работы компании является дальнейшее развитие компетенций в области разработки конструкций рулевых управлений и их валидации. Для этих целей планируется создание уникальной в России современной испытательной лаборатории, которая будет являться платформой для дальнейшей разработки новых систем рулевого управления независимо от зарубежных компаний.

Кроме того, Альберт Каримов ознакомился с производственными мощностями заводов «Форесия», где выпускаются автомобильные сиденья и выхлопные системы. Коллектив предприятия представил актуальную и перспективную продукцию, а также технические возможности площадок и планы по локализации компонентной базы.

Также заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов посетил производственную площадку АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», где ознакомился с технологиями производства и номенклатурой продукции – компонентами шасси, трансмиссии, рулевого управления, компонентами и узлами тормозной системы. Альберту Каримову также представили планы производства и дальнейшего развития собственных компетенций по проектированию и испытаниям продукции.

«С точки зрения утверждённой Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года одним из наших ключевых приоритетов является создание и собственной компонентной базы. Отмечу, что компонентные производства Самарской области играют важную роль в реализации этой задачи – реализуют новые проекты, рабочие места и обеспечивают отечественных автопроизводителей рядом ключевых комплектующих. Минпромторг России и Правительство Самарской области реализуют ряд мер государственной поддержки, которые уже доказали свою эффективность для развития локальных предприятий. Особенно важно, что производители компонентов принимают активное участие в работе по импортозамещению критически важных комплектующих в рамках специализированных рабочих групп на базе ФГУП «НАМИ», а также по направлениям соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом России и Кластером автомобильной промышленности», – рассказал Альберт Каримов

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