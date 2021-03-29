Прогноз на сколько могут в этом году увеличиться расходы жителей Самарской области на оплату коммунальных услуг

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Прогноз о том, на сколько могут в этом году увеличиться расходы на оплату коммунальных услуг, составлен аналитиками регионального департамента ценового и тарифного регулирования. Ожидается, что цены на жилищно-коммунальные услуги будут расти уже с июля в зависимости от муниципалитета от 3,6% до 5,6%.

Предполагается, что газ подорожает на 3%, тепловая энергия — на 4%, водоснабжение и водоотведение — на 4%, а электроэнергия — на 5%.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, некоторые прогнозы уже стали утвержденными тарифами. В Самаре с 1 июля 2021 года кубометр воды будет стоить 36,48 рубля за кубометр, водоотведение - 20,08 рубля за кубометр. Скоро нас новыми тарифами «порадуют» энергетики.

Эксперты считают, что и дальше тарифы (по крайней мере, до 2024 года) будут ежегодно расти в среднем на 3%-5% в год. Что характерно, прогнозов на рост зарплаты ни у кого нет. А хорошо бы, если о росте тарифов сообщали в то же время, когда людям обещают рост зарплаты.