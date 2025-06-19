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Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей

19 июня 2025 13:02
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Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей

Сегодня, 19 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Самарской области и ПАО «КуйбышевАзот» было подписано соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а со стороны ПАО «КуйбышевАзот» генеральный директор Александр Герасименко.

«Для нас значимо, что «КуйбышевАзот», одно из крупнейших предприятий Самарской области, подтверждает свою приверженность региону масштабными инвестиционными планами. Проекты позволят значительно усилить позиции предприятия как флагмана химической промышленности и станут ключевым вкладом в развитие промышленного потенциала области. Правительство области приветствует масштабную инвестиционную стратегию «КуйбышевАзота» и гарантирует компании максимальную поддержку!», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Документ предусматривает совместную работу по развитию инвестиционной деятельности на территории Самарской области и определяет основные направления сотрудничества. В том числе, по реализацию проектов, предполагающих использование наилучших доступных технологий, направленных на уменьшение воздействия на окружающую среду, удовлетворению нужд хозяйственного комплекса региона в основных видах минеральных удобрений и др. В частности, в рамках соглашения, стороны договорились о реализации инвестиционных проектов до 2030 года с общим объемом инвестиций до 25 млрд. рублей.

«Подписанное соглашение является очередным шагом для формирования благоприятного инвестиционного климата, роста промышленного потенциала и дальнейшего развития нашего региона. «КуйбышевАзот» является непосредственным участником этого важного процесса и совместно с Правительством продолжает строить надежный фундамент настоящего и будущего Самарской области», - отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. 

Фото: Иван Макеев

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