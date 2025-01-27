Правительство РФ утвердило индексацию пенсий и пособий на 9,5%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Правительство РФ утвердило индексацию пенсий и пособий на 9,5%

27 января 2025 11:45
136
Правительство РФ утвердило индексацию пенсий и пособий на 9,5%

Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень запланированной инфляции. Но по итогам года она оказалась выше, и теперь пенсии и выплаты решили проиндексировать еще раз

С 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий проиндексируют на 9,5%. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация затронет более 40 различных социальных выплат и пособий. В числе них — выплаты ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Труда, людей с инвалидностью, страховых пенсий.

Мишустин напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тыс. руб., на второго и последующего — 912 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тыс. рублей. При этом президент России предложил индексацию пенсий провести задним числом — с 1 января.

Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январь

Общество

Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень прогнозируемой инфляции. Но по итогам года она составила 9,52%, пишет РБК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
88
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
139
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
141
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
228
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
534
Весь список