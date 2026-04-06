Пикша стала самой подешевевшей рыбой в 2026 году

Пикша стала самой подешевевшей рыбой на российском оптовом рынке в 2026 году. С начала года ее цена снизилась на 5,4%, а за последние 12 месяцев — на 17,5%, достигнув 350 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Герман Зверев.

Цены упали в основном из-за того, что в уловах стало больше мелкой рыбы и из-за роста допустимого объема вылова.

К концу марта добыли 20,5 тыс. тонн пикши — на 33% больше, чем год назад. В рознице ЦФО цена на мороженую рыбу — от 500 до 900 рублей за кг, в зависимости от магазина и бренда.

В отличие от запасов трески, популяция пикши выросла за счет удачных поколений 2022–2023 годов. В 2026 году квота на вылов пикши для российских рыбаков — около 67 тыс. тонн, что почти на 20% выше прошлогодней.