Сводный брат взял кредит на имя 19‑летнего тольяттинца

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении 25-летнего не судимого жителя областного центра.

В декабре прошлого года в полицию за помощью обратился представитель финансовой организации и сообщил о возможно незаконном оформлении кредита на сумму более 60 тысяч рублей. Сотрудники органов внутренних дел изучили документацию, предоставленную банком, установили местонахождение указанного в заявке заемщика и провели с ним беседу. В результате опроса выяснилось, что 19-летний житель Тольятти, на которого оформлен микрозайм, не подписывал никаких документов о предоставлении кредита. Молодой человек сообщил полицейским, что к данному деянию возможно причастен его сводный брат.

Оперативники в областном центре установили местонахождение родственника заемщика и доставили к дознавателю отделения по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела дознания городского Управления МВД России. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что оформил кредит с помощью копии документов своего родственника. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы семьи, он предпочел прекратить с ним общение. Дознавателем установлено, что полученными денежными средствами житель Самары оплатил проживание в городских гостиницах, покупку продуктов питания, а также ставки на онлайн-платформах.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования фигурант возместил причиненный кредитной организации ущерб в полном объеме.