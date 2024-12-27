Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах вырос почти до 80%

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Первоначальный взнос по ипотеке на однокомнатную квартиру в мегаполисах, таких как Казань и Нижний Новгород, к концу 2024 года составил больше 77%. Наименьший показатель зафиксировали в городе-миллионнике Красноярске – тут дли приобретения однушки нужно будет больше 50% от стоимости жилья, пишет РБК.

Издание со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) сообщает, что средняя ставка по рыночной ипотеке на последние числа декабря составляет 29% годовых. Отмечается, что в Казани зафиксирована самая критичная ситуация среди мегаполисов.

Так, средняя заработная плата в этом городе составляет 67 тысяч рублей. При расчете банков на то, что заемщик будет тратить на ее обслуживание не больше половины своих доходов, организации при действующих ставках могут выдать только два миллиона рублей на 20 лет. При этом, пишет издание, однокомнатная квартира в новостройках Казани, площадь которой будет составлять 38,7 квадратных метров, будет в среднем стоить дороже девяти миллионов рублей, пишет МК.