Новый резидент «Преображенки» построит производство упаковочных материалов

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В Минэкономразвития Самарской области рассказали о новом инвесторе, который намерен построить в регионе производственно-складской комплекс упаковочных материалов. Уже подписано соответствующее соглашение. Будущее предприятие разместится на площадке индустриального парка «Преображенка».

Инвестиции в проект составят почти 80 млн рублей. На предприятии будет создано 20 рабочих мест. Инициатор проекта планирует запустить первый этап строительства в конце 2026 года, второй - в 2028 году. На будущем предприятии будут производить печатную упаковку из бумаги, упаковочную полимерную пленку и другие материалы.

«Продолжаем активно развивать сеть промышленных и логистических парков в регионе. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми разместить свои предприятия на этих преференциальных площадках и пользоваться всеми возможностями, которые они предлагают бизнесу», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня сеть государственных парков в регионе насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».

«Индустриальные и логистические парки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторы здесь также получают комплекс льгот и преференций, административное сопровождение нашей управляющей компании», - отметил генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Повышение инвестиционной активности - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». За первый квартал 2025 года инвесторы инвестировали в регион 90,5 млрд. рублей, что на 17,9 млрд. больше, чем годом ранее. Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн. рублей. «Максимальный упор сделали на привлечение инвестиций. Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», - отмечал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области