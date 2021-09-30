На «Тольяттиазот» под контролем Махлая продолжаются аварии

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Источники на химкомбинате ПАО «Тольяттиазот» сообщают об очередной крупной аварии, которую руководство завода по сложившейся недоброй традиции пытается замолчать. На этот раз вышел из строя и уже более трех недель простаивает агрегат аммиака №2.

Увы, подобные новости с некогда прославленного флагмана российской химической отрасли давно стали печальной обыденностью. Основные владельцы завода во главе с Сергеем Махлаем, много лет скрывающиеся за рубежом, были заочно осуждены за мошенничество путем хищения экспортных поставок завода в 2008-2011 годах на сумму 87 млрд руб. и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Поскольку Махлай давно взял курс на выжимание из ТоАЗа всех соков, он не собирается думать о финансировании модернизации оборудования, остановочных ремонтов, обеспечении промышленной безопасности и охраны труда. Эти правила и нормы давно стали для Махлая чем-то, что попросту мешает ему воровать. На заводе даже несколько лет назад была упразднена должность главного инженера – специалиста, который должен следить за техническим состоянием мощностей. От любого квалифицированного инженера, который не согласен с технической политикой руководства «Тольяттиазота», безжалостно избавляются, заменяя их не профессиональными, а лояльными сотрудниками.

В 2021 году руководство ТоАЗа снова, как и в прошлом, отрапортовало о рекордных объемах произведенного аммиака, но умолчало, какой ценой все это было достигнуто – очередной год оборудование отработало без обязательных остановочных ремонтов. Иными словами, мощности работают на износ, потому что Махлаю нужны деньги, а если через год-другой обветшалые агрегаты сломаются или, того хуже, взорвутся – пусть уже там местные власти в Самарской области разбираются с последствиями возможных техногенных катастроф. После аварии на агрегате №2, правда, придется забыть о производственных рекордах, так как теперь на ТоАЗе работают лишь пять агрегатов аммиака из семи.

Химическое производство является особо опасным по определению, но работа на ТоАЗе опасна вдвойне. Прохудившиеся коммуникации с протекающей кислотой и аммиаком, трубопроводы, падающие с эстакад от сплошной коррозии, разрушающиеся фундаменты под агрегатами и неработающие противоаварийные сигнализации – с этим трудовой коллектив под руководством Махлая и его подельников, к сожалению, имеет дело ежедневно. Весной 2020 года всего в течение нескольких недель на заводе произошла серия групповых несчастных случаев, в результате которых трое рабочих погибли. Тогда, как и сейчас, как и множество раз в прошлом, руководство прилагает всяческие усилия, чтобы скрыть эти происшествия, расследований не проводится, выводы не делаются, меры, направленные на предотвращение будущих возможных аварий, не принимаются.

Последняя авария на агрегате №2 поразительно напоминает аварию со взрывом 3000 кубометров природного газа в печи риформинга агрегата №4 осенью 2018 года. Тогда лишь чудом обошлось без человеческих жертв. Дело в том, что ворует Махлай на ТоАЗе не только на трансфертном ценообразовании при экспорте продукции, но и на фиктивных контрактах на строительство, ремонты, а также на поставках запчастей и оборудования. За так называемые «строительство» и «ремонт» ТоАЗ платит сотни миллионов рублей ежегодно роящимся вокруг завода подставным фирмам, которые на деле ничего не делают и просто переправляют большую часть суммы в махлаевские ошфоры.

Поставками оборудования и запчастей на завод занимается американская компания Махлая и его жены Ирины Махлай AM&JH Industries Services. При этом, на таможне в США и ЕС закупленное оборудование оформляется как металлолом (и рассчитывается в тоннах!), а при приближении к ТоАЗу внезапно становится дорогостоящим сертифицированным оборудованием, а на самом деле оказывается китайскими подделками, за которые российское предприятие расплачивается втридорога с самим же Махлаем. Именно эта махлаевская фирма в 2018 году поставила ТоАЗу контрафактные китайские газовые краны под видом дорогих европейских, что привело к взрыву печи риформинга на агрегате №4. Не менее удивительным является то, что случилось дальше. Несмотря на случившуюся аварию, Махлай распорядился закупить еще 1 тыс. своих «фирменных» кранов для другого заводского оборудования. А тогдашний гендиректор Дмитрий Межеедов, выходец из консалтинга, ничего не понимающий в химическом производстве, распорядился установить на новую печь старые трубы, которые попробовали выпрямить после взрыва. Итог: агрегат №4 до сих пор находится в аварийном состоянии и простаивает уже три года, а Межеедов, у которого дома и в офисе прошли обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов, этой весной в панике уволился с поста гендиректора, оставив на хозяйстве своего 33-летнего зама по экономике и финансам Сергея Шишова, который толком и не знает, как обращаться с химическим гигантом.

Теперь AM&JH Industries точно таким же образом поставила катализатор для агрегата аммиака №2. При пуске была нарушена технология из-за того, что контрафактная запорная арматура пропускала газ, и катализатор в трубах перепалили. В результате сорвало клапан, был поврежден шток. По счастливой случайности никто не пострадал. Тем не менее, эпизод весьма показательный, прослеживается четкая связь с событиями осени 2018-го на агрегате №4, общий тренд тоже очевиден. Главного инженера нет, производством в интересах скрывающихся за рубежом мошенников пытается руководить 33-летний специалист по консалтингу. Обстановка с обеспечением промышленной безопасности опасного производственного объекта только ухудшается и грозит взорваться в прямом и переносном смысле.

Впрочем, надежда у ТоАЗа и его коллектива все еще есть, так как правоохранительные органы уже обратили пристальное внимание на преступную деятельность владельцев завода. Махлай и его сообщники уже осуждены в рамках масштабного уголовного дела по хищению продукции на 87 млрд руб. в 2008-2011 годах. Аналогичное уголовное дело по периоду 2012-2013 годов, которое сейчас готовится к передаче в Генпрокуратуру, увеличит сумму претензий к международной группе мошенников еще на 53 млрд руб.

Кроме того, Махлай с сообщниками являются фигурантами уголовных дел о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые члены группировки Махлая уже арестованы в России. В 2019 году глава принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов был арестован по уголовному делу об участии в ОПС, а в июне 2021 года он был осужден на 7,5 лет колонии строгого режима. Как было доказано на суде, в 2015 году Попов по личному распоряжению Сергея Махлая пытался дать взятку в $2 млн судьям Верховного суда РФ за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов.

В 2020 году в рамках того же дела об ОПС была арестована Ксения Балашова, гендиректор дочернего «Тольяттиазоту» ООО «Контаз», которая в 2008 году по указанию Махлаев продала контролируемому владельцами ТоАЗа офшору 860 тыс. акций предприятия всего за 1 млн. руб. При этом рыночная стоимость этого пакета акций, по данным следствия, составила почти 577 млн руб., а казна недосчиталась 110 млн руб. налогов.

Поскольку Сергей Махлай и его сообщники отказываются от выплаты ущерба потерпевшим от мошенничества, включая сам ТоАЗ, Арбитражный суд Самарской области в августе признал Махлая банкротом и арестовал его имущество. Оно будет реализовано на торгах, а вырученные деньги пойдут на выплату компенсаций по делу о мошенничестве. Также напомним, что весь имущественный комплекс и мажоритарный пакет акций ТоАЗа, принадлежащий осужденным по делу о мошенничестве, был арестован судом еще в 2015 году в качестве обеспечительной меры в рамках расследования уголовного дела.

Обращение взыскания на имущество бенефициаров ТоАЗа, которые не признают свои преступления, наверное, единственный шанс для предприятия вернуть похищенные у него деньги. Химкомбинат, годами обворовывавшийся своими владельцами, остро нуждается в инвестициях в промбезопасность, ремонт обветшавшего оборудования и прогнивших трубопроводов. На заводе ежедневно перерабатываются миллионы кубометров взрывоопасного природного газа и тысячи тонн аммиака, и ежедневно работники завода и все население Тольятти испытывают риски техногенных катастроф.

Избавлением ТоАЗа от преступного засилия международной мафии Махлаев и их зарубежных сообщников в настоящее время активно занимаются правоохранительные органы. А наладить на заводе эффективную работу, обеспечить безопасное производство поможет смена собственника «Тольяттиазота», приход ответственного инвестора, который превратит многострадальное предприятие в локомотив региональной экономики и гордость российской промышленности.

Алексей Напылов

Фото: Википедия