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На полях Самарской области идет уборка урожая

28 июля 2023 12:43
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На полях Самарской области идет уборка урожая

На сегодняшний день в регионе убрано 214 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимых более 200 тысяч гектаров или почти 42% от общей площади посевов озимых. Средняя урожайность на данный момент составляет 30 ц/га.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные Главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.

По оперативной информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в Большеглушицком районе убрано 26,5 тысяч га озимой пшеницы со средней урожайностью 29,3 ц/га, в Большечерниговский -22,3 тысяч га со средней урожайностью 30 ц/га. В тоже время средняя урожайность на полях муниципальных районов Кошкинский, Волжский, Пестравский и Кинельский превысила 34 ц/га.

«Весной мы увидели, что озимые более-менее нормальные. Естественно, могли быть и лучше, если бы не ледяные дожди и морозы без снежного покрова. Мы озимые подтянули с помощью определённых мероприятий: подкормок и удобрений. В итоге сейчас озимые, конечно, не такие, как в прошлом году, но считаю, на «4+» будут», - поделился Иван Попов, руководитель ООО «Парфёновское» (м.р. Кинельский).

Также в Самарской области продолжается уборка озимой ржи, ячменя, гороха.

Фермеры и сельхозпредприятия Приволжского районе первыми в области начали копать ранний картофель. Причем в этом году крупнейшее картофелеводческое предприятие вышло на полную самообеспеченность семенным материалом. «С 2016-го года у нас работает собственная исследовательская лаборатория. К этому году, к 2023-му, мы вышли на самодостаточность, то есть мы независим от западных поставок», - рассказал фермер Евгений Цирулёв.

Всего в регионе овощные культуры и картофель предстоит убрать с площади более 8 тысяч га.

По состоянию на 28 июля 2023 года в специализированных хозяйствах региона уже собрано 2447 тонн картофеля при средней урожайности 252 ц/га и 5779 тонн овощей при средней урожайности 312 ц/га.

Напомним, что для производителей овощеводческой продукции предусмотрено сразу несколько мер государственной поддержки. Среди них и субсидии на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунт, элитного семеноводства картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур. В текущем году на эти цели предусмотрено 12 и 44 млн рублей соответственно.

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