На базе 10 кадровых центров Самарской области заработают рекрутинговые центры предприятий

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В рамках кейс-чемпионата по развитию клиентоцентричных навыков, прошедшего в штабе общественной поддержки "Единой России", карьерные консультанты службы занятости предложили актуальную идею — создание рекрутинговых центров на базе 10 городских кадровых центров Самарской области

Благодаря рекрутинговым центрам работодатели смогут существенно уменьшить логистические и стоимостные издержки. Карьерные консультанты сформируют поток заинтересованных кандидатов с уже готовым резюме, составленным под конкретную вакансию. Кроме того, они помогут кандидатам заранее составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Помимо рекрутинговых центров, в тройку лучших проектов вошли идеи по созданию центра молодёжной карьеры и регионального сайта службы занятости под брендом «Работа России».

Экспертная комиссия оценивала проекты участников кейс-чемпионата по практической значимости, возможности апробации решения и командной работе.

«Кейс-чемпионат — это эффективный инструмент мотивации сотрудников. Он способствует повышению уровня профессионализма и вовлечённости в работу.

Напомним, в декабре 2023 года в Самарской области появился чат-бот. Он был создан в рамках кейс-чемпионата по клиентоцентричности. С помощью этого сервиса граждане получают информацию об услугах кадрового центра через Telegram. Им воспользовались более 1 тыс. человек.