Минпромторг и Минэкономики не поддержали закон об указании наценки на продукты

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Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития не поддержали законопроект депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, который обязывал бы ритейлеров указывать торговую наценку на социально значимые товары на ценниках. Об этом говорится в официальном отзыве ведомств, поступившем в Государственную думу.

«Минпромторг и Минэкономики не поддержали внесенные в Госдуму депутатами заксобрания Санкт-Петербурга поправки к закону о торговле, обязывающие розничные сети указывать в ценниках наценку на социально значимые товары», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отзыв. Законопроект был внесен в Государственную Думу в мае 2025 года.

По мнению Минэкономики, инициатива не была одобрена из-за отсутствия в проекте четкой формулы расчета надбавки: законодатели не определили, от какой цены (оптовой или отпускной производителя) должна рассчитываться наценка. В Минпромторге считают, что действующих мер по сдерживанию цен на социально важные продукты достаточно. В частности, действует постановление правительства № 662 от апреля 2024 года, позволяющее стабилизировать розничные цены на такие товары за счет добровольных соглашений между ритейлерами и производителями в периоды резкого подорожания.

Законопроект, как утверждается, был мотивирован необходимостью усилить общественный контроль за ценообразованием на продукты первой необходимости, такие как мясо, яйца, молоко, сахар и крупы. Авторы инициативы указывали на опережающий рост цен по сравнению с доходами населения и называли ряд надбавок спекулятивными, пишет Ура.ру.