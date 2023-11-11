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Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли

11 ноября 2023 15:53
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Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли

Правительство России приняло проект постановления, который наделяет Минфин новыми полномочиями при регулировании табачной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение в правительстве приняли на заседании 9 ноября. Проект предусматривает наделение ведомства полномочиями «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

Весной Минфин предложил передать ведомству полномочия Минсельхоза по регулированию рынка табака. Проект постановления также предполагал реорганизацию Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками, пишут "Ведомости".

В конце апреля в Минпромторге сообщили о росте количества легальных точек розничных продаж табачной продукции в России: их число увеличилось на 5% в годовом выражении до 246 000 в I квартале. Число легальных табачных производителей за этот период выросло на 16%. Такую динамику ведомство объяснило в том числе работой национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», запущенной в 2019 г.

В мае Минпромторг поддержал инициативу направлять часть доходов, полученных с акцизов на табачную продукцию, из федерального бюджета в бюджеты регионов. По мнению ведомства, мера «простимулирует» глав субъектов «больше наводить порядок на рынке» для увеличения поступлений.

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