Леонид Симановский: Самарской области выделено 40 млн рублей из федерального бюджета на строительство двух спортивных объектов

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21 января 2021 Правительство РФ на своем заседании утвердило для регионов распределении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Самарской области на эти цели в 2021 году выделено 40 000,0 тыс. рублей. Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Как уточнил Леонид Симановский, выделенные средства будут направлены на строительство в Самарской области двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - в городе Нефтегорске (муниципальный район Нефтегорский 2) и в селе Дубовый Умет (муниципальный район Волжский). Средства выделяются в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта» на софинансирование соответствующей программы Самарской области.

Леонид Симановский отметил: Развитие массового спорта в нашей стране, создание стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, площадок для занятий спортом в шаговой доступности и в городах, и в сельской местности - очень важно для улучшения здоровья и качества жизни наших граждан. Это одна из заданных Президентом национальных целей, согласно которой к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить 70%. В Самарской области за последние годы было создано очень много спортивных объектов в шаговой доступности, но спрос продолжает оставаться высоким. Поддержка из федерального бюджета здесь очень важна. Наша парламентская Комиссия, членом которой я являюсь, вместе с Правительством в этом году продолжит оказывать финансовую поддержку регионам, в том числе и Самарской области, по различным направлениям»

Напомним, ранее в ноябре 2020 года в ходе принятия федерального бюджета на 2021-2023 годы благодаря содействию Леонида Симановского были выделены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1,57 млрд рублей на реконструкцию Дворца спорта в Самаре. По поводу этого объекта Леонид Симановский по просьбе губернатора области Дмитрия Азарова специально обращался с письмом в Минфин РФ, и в итоге Правительство РФ согласилось с аргументами о необходимости выполнения реконструкции Дворца спорта в 2021 году.

Кроме того, в октябре 2020 года Правительство после одобрения парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Леонида Симановского утвердило выделение Самарской области из федерального бюджета дополнительных средств в сумме 25 000 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, передает пресс-служба облправительства..