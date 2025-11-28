крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России

Крупнейшие российские экспортеры резко снизили объемы приобретения иностранной валюты в начале ноября. Несмотря на падение валютной выручки, чистые продажи валюты выросли, что поддержало курс рубля, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с мониторингом реализации президентского указа об обязательной продаже валюты.

По данным издания, в период с 3 по 9 ноября внешнеторговая выручка компаний, подпадающих под действие указа, составила 252,7 млрд рублей (около 3,1 млрд долларов по среднему курсу ЦБ). Это на 15% меньше средненедельного показателя октября. При этом 106 млрд рублей экспортеры получили непосредственно в российской валюте.

Одновременно покупки валюты со стороны экспортеров сократились почти на 75%. В результате чистые продажи валютной выручки даже увеличились, что стало одним из факторов стабилизации рубля.

Снижение выручки происходит на фоне санкций США против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", введенных 22 октября. Ограничения предусматривают блокировку активов компаний в американской юрисдикции и угрозу вторичных санкций для их контрагентов. К середине ноября экспортные цены на российскую нефть опустились до 40 долларов за баррель и ниже, а морские отгрузки нефти и конденсата упали на 20% относительно октября, свидетельствуют данные Vortexa.

Вице-премьер Александр Новак полагает, что скидки для покупателей российской нефти будут сокращаться по мере адаптации отрасли к новым условиям и перестройки логистических цепочек. По его оценке, этот процесс займет один-два месяца.

Санкции в полном объеме вступили в силу 21 ноября после истечения генеральной лицензии Минфина США, которая позволяла завершить операции с российскими нефтяными компаниями, пишет Смотрим.

Фото pxhere.com