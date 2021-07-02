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Конвейер «Фабрики офисных процессов» самарского РЦК не стоит ни дня

2 июля 2021 11:26
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Конвейер «Фабрики офисных процессов» самарского РЦК не стоит ни дня

Сотрудники чапаевского завода «Промперфоратор» стали участниками обучающего тренинга «Фабрика офисных процессов» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Проводили тренинг эксперты Регионального центра компетенций Самарской области.

«Фабрика офисных процессов» – это интенсивный обучающий тренинг, цель которого – сформировать навыки выявления и устранения потерь в офисе.

«Подходы бережливого мышления, которые сегодня «пропустили через себя» участники тренинга, позволят им посмотреть на свои рутинные офисные процессы по-новому. Отмечу, что в РЦК это далеко не первая фабрика. Практика предыдущих показала, что люди уходят замотивированные на внедрение инструментов бережливого производства», – прокомментировала заместитель руководителя РЦК Елена Дубовова.

Интересна программа и с точки зрения командообразования. В обратной связи участники чаще всего говорят, что получилось сплотить команду, они начали лучше выстраивать взаимодействие с коллегами и клиентами.

Напомним, что чапаевский «Промперфоратор» стал первым предприятием в Самарской области, которое получит расширенную поддержку экспертов Федерального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда». В рамках этой поддержки на предприятии будет оптимизирован не один поток, а сразу два. Эксперты будут плотнее работать с генеральными и финансовыми директорами, директорами по персоналу, чтобы помочь им со стратегией развития компании, логистикой, обучением персонала и мн. др. Увеличение срока поддержки позволит специалистам по бережливому производству значительно глубже погружаться в производственные процессы, учитывать специфику компании, выявлять больше потерь. Это даст более точное представление о тех факторах, которые влияют на стоимость продукции.

На рынке перфорационных систем ООО «Промперфоратор» работает с 2002 года. Опыт, широкая география поставок, качество продукции, высокая квалификация персонала – благодаря этим факторам «Промперфоратор» не только занимает одно из первых мест в экономическом развитии Чапаевска, но и входит в тройку лидеров по объему производства и поставке взрывчатых веществ на территории России. Участие в нацпроекте откроет еще большие горизонты для предприятия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важное направление Стратегии лидерства.

Напомним, что одна из главных целей нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, – внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого вывести их на темпы роста производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%. В Самарской области к концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 предприятий.

На сегодня от предприятий губернии поступило 159 заявок на участие в нацпроекте. Более 70 компаний уже показали хорошие результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51% сократить время протекания процессов и на 48% уменьшить неиспользуемые запасы.

 
Теги: РЦК Фабрика офисных процессов

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