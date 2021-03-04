Коллектив Томета продолжит работу под руководством арбитражного управляющего

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Арбитражный суд Самарской области 3 марта рассмотрел отчет временного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева, в котором сделан вывод о невозможности восстановить платежеспособность предприятия в текущем состоянии, и принял решение о введении конкурсного производства в «Томете». Этим же решением суд прекратил полномочия исполнительных органов «Томета», включая генерального директора Владимира Чаброва, и утвердил Анатолия Селищева на должность конкурсного управляющего. Теперь управляющий обязан провести инвентаризацию имущества, а затем выставить его на торги. Предприятие не будет ликвидировано и продолжит нормально работать, дожидаясь нового инвестора, который сможет предложить наилучшие условия. Напомним, что «Томет» в прошлом году пытались обанкротить его владельцы – Владимир и Сергей Махлаи вместе со своим швейцарским партнером Эндрю Циви, которым также принадлежит ПАО «Тольяттиазот». Таким образом они пытались избежать выплат многомиллиардной компенсации ущерба по вступившему в силу решению суда. Для этого они в течение большей части 2020 года искусственно нагружали «Томет» долгами, а в сентябре подали иск о его банкротстве. Но Арбитражный суд Самарской области отказал Махлаям и вместо этого в ноябре ввел на предприятии процедуру наблюдения, назначив временным управляющим Анатолия Селищева. Это решение было поддержано 11-м арбитражным апелляционным судом в Самаре. Введение конкурсного производства – хорошая новость для трудового коллектива «Томета», которому после подачи иска о банкротстве назначенный Махлаями гендиректор Чабров перестал выплачивать зарплату. В случае ликвидации предприятия и распродажи его активов около 200 рабочих «Томета» остались бы без работы. Введение конкурсного производства же означает, что управляющий Анатолий Селищев должен будет обеспечить стабильную работу завода, сохранить рабочие места и защитить интересы трудового коллектива в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ как в период самой процедуры, так и после выставления завода на торги. Ранее основной кредитор ООО «Томет» – АО ОХК «Уралхим» – отказался от мирового соглашения с гонконгской компании Triumph Development Limited, владеющей «Тометом». По мнению директора по правовым вопросам «Уралхима» Дмитрия Татьянина, собственники ООО «Томет» преднамеренно подготовили заведомо неприемлемое предложение, чтобы обвинить «Уралхим» в неконструктивной позиции в вопросе банкротства их предприятия. «Теперь, когда арбитражным управляющим проведен анализ финансового состояния должника, подтвердивший невозможность исполнения им своих обязательств, становится ясным, что единственным выходом для выполнения обязательств перед кредиторами и сохранения производства «Томета» является приход серьезного инвестора, который наведет порядок на предприятии», – сказал Татьянин. Итогом процедуры конкурсного производства должно стать финансовое оздоровление актива и в конечном счете приход нового квалифицированного инвестора. Не секрет, что и «Томет», и ТоАЗ годами страдали от катастрофического недоинвестирования в производство, плохого технического состояния оборудования и проблем с промышленной безопасностью и охраной труда. А за последний год попытка искусственного банкротства и ликвидации «Томета» и вовсе чуть не превратила завод и его рабочих в разменную монету. Конкурсное производство дает «Томету» реальный шанс найти более эффективного собственника, который сможет обеспечить стабильную работу завода, вовремя выплачивать зарплату рабочим и будет по-настоящему заинтересован в развитии актива.