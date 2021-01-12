Каждый третий работник Самарской области ожидает сокращений в своей компании в 1 квартале 2021 года

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области, чтобы узнать их ожидания от 2021 года относительно своей работы и карьерных траекторий.

Как оказалось, 70% работающих респондентов Самарской области планируют сменить место работы в 2021 году. Выше всего эта доля среди соискателей из автобизнеса и юридической сферы. Ещё 7% ожидают повышения в должности.

26% работников Самарской области не ожидают повышения своей зарплаты. Чаще всего так отвечают специалисты транспортно-логистической сферы, рабочий персонал и бухгалтеры. Большинство же, а именно 63%, ожидают повышения заработной платы, хотя 20% не знают точно, насколько им повысят зарплату. Каждый шестой работник области ожидает повышения зарплаты более, чем на 30%.

Что касается соискателей, находящихся в поисках работы, то большинство считают, что они найдут новую работу в 1 квартале 2021 года: 36% уверены в этом «точно», 35% — «скорее» уверены. А вот каждый восьмой сомневается, что ему это удастся. Выше всего доля тех, кто не рассчитывает найти работу в 1 квартале 2021 года, среди представителей сферы развлечений, масс-медиа и добычи сырья.

Больше половины респондентов Самарской области, а именно 58%, уверены, что эпидемия covid-19 будет продолжать оказывать влияние на их работу и карьеру. 38% не согласны с этим. Выше всего доля согласных с тем, что коронавирус продолжит своё влияние на работу и карьеру в новом году, оказалась в сфере туризма и добычи сырья.

Каждый третий опрошенный работник Самарской области ожидает сокращений в своей компании в первом квартале 2021 года. Выше всего эта доля среди более старших соискателей, а также в банковской и транспортной сферах.