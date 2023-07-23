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Июньская продовольственная инфляция в России оказалась рекордно низкой среди европейскиех стран, сообщает РИА Новости.

По итогам прошлого месяца она составила 0,08% в годовом исчислении.

Наиболее высокие значения продовольственной инфляции в Венгрии, хотя там годовой рост продуктовых цен впервые за 10 месяцев опустился ниже 30% и составил 29,3%. Также среди «лидеров» по этому показателю Сербия, Эстония, Словакия и Румыния.

В большинстве европейских стран в начале лета инфляция замедлялась, сильнее всего в Венгрии. В то же время в пяти странах региона она ускорилась - значительнее всего на Кипре.