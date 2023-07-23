Я нашел ошибку
Главные новости:
ДТП с автобусом произошло в Сызрани
ДТП с автобусом произошло в Сызрани
За сутки в России потушили более 60 природных пожаров
За сутки в России потушили более 60 природных пожаров
В Новокуйбышевске пешехода с наркотиками поймали ППС и казаки
В Новокуйбышевске пешехода с наркотиками поймали ППС и казаки
Жительница Борского района перевела мошенникам 150 000 рублей
Жительница Борского района перевела мошенникам 150 000 рублей
Самарские полицейские провели беседы в рамках операции "Мак"
Самарские полицейские провели беседы в рамках операции "Мак"
Начались переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко
В Сызрани женщина-бомж пробралась в чужой дом и похитила вещи
В Сызрани женщина-бомж пробралась в чужой дом и похитила вещи
10 иностранцев нашли в тольяттинской квартире
10 иностранцев нашли в тольяттинской квартире
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Июньская продовольственная инфляция в России оказалась рекордно низкой

23 июля 2023 09:54
136
Июньская продовольственная инфляция в России оказалась рекордно низкой

Июньская продовольственная инфляция в России оказалась рекордно низкой среди европейскиех стран, сообщает РИА Новости.

 По итогам прошлого месяца она составила 0,08% в годовом исчислении.

Наиболее высокие значения продовольственной инфляции в Венгрии, хотя там годовой рост продуктовых цен впервые за 10 месяцев опустился ниже 30% и составил 29,3%. Также среди «лидеров» по этому показателю Сербия, Эстония, Словакия и Румыния.

В большинстве европейских стран в начале лета инфляция замедлялась, сильнее всего в Венгрии. В то же время в пяти странах региона она ускорилась - значительнее всего на Кипре.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
719
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
501
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
959
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
647
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
1656
Весь список