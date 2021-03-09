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Индекс промышленного производства в Самаре просел

9 марта 2021 13:08
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Индекс промышленного производства в Самаре просел

Минэкономразвития Самарской области составило рейтинг по городам региона по итогам прошлого года. Оценку производили по двум показателям: индекс промышленного производства и объем отгруженных товаров.

Что касается первого показателя, то свои позиции резко потеряли Новокуйбышевск, Самара и Тольятти.

Если Новокуйбышевск по итогам 2019 года занимал 3 место, то в 2020 году он резко свалился на 10. Самара ушла вниз с 5 на 8 место, а Тольятти - с 6 на 9. Что касается лидеров, то по сравнению с 2019 годом с 10 на 1 место поднялся Жигулевск, а Кинель также поднялся с 10 на 4 место, пишет ПроГородСамара.

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