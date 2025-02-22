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Импортное пиво заменят российским из-за роста пошлины

22 февраля 2025 10:54
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Импортное пиво заменят российским из-за роста пошлины

В России сократят импорт пива из недружественных стран, в том числе из-за повышения таможенных сборов. Ожидается, что на рынке это место займет отечественная продукция, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В 2024 году на российском рынке пива более 95% общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран увеличилась в десять раз, что приведет к дальнейшему снижению импорта и замещению этой продукции преимущественно российскими производителями», — заявил Тренин в беседе с РИА Новости

Эксперт напомнил, что Германия традиционно является крупнейшим поставщиком пива в РФ. Несмотря на сокращение объемов поставок, немецкое пиво сохраняет высокую популярность, занимая около 30% от всего импорта. Антон Тренин подчеркнул, что наблюдаемое в 2024 году устойчивое уменьшение импорта немецкого пива может быть связано с увеличением таможенной ставки в 2,5 раза (с 0,04 до 0,1 евро за литр) и ослаблением рубля. Эти обстоятельства привели к подорожанию импортного пива и в сочетании с ростом внутреннего производства могли переориентировать потребителей на более доступные марки. Эксперт также добавил, что одновременно увеличиваются поставки пива из Китая.

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