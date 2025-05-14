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Гендиректор тольяттинского завода стал финалистом Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

14 мая 2025 09:45
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Гендиректор тольяттинского завода стал финалистом Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

В число финалистов Всероссийской премии вошли 8 представителей предприятий Самарской области. Среди них Константин Лазарев, генеральный директор ООО «Волжский светотехнический завод Луч». Предприятие является резидентом технопарка «Жигулёвская долина».

Всего на конкурс поступило более 700 заявок от молодых управленцев из 60 регионов страны. В премии «Молодой промышленник года» принимали участие топ-менеджеры, учредители и собственники промышленных предприятий с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и штатом до 250 человек.

«Основа устойчивого развития промышленности сегодня - это способность быстро адаптироваться, внедрять инновации и выстраивать эффективные партнёрства, в том числе, при поддержке региона. Благодаря выстроенной в Самарской области промышленной и экономической политике предприятия получают возможности для масштабирования, выхода на экспорт и участия в значимых федеральных инициативах», – отметил Константин Лазарев.

Следующим этапом IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» станет определение победителей и лауреатов по основным и специальным номинациям. Церемонию награждения победителей планируют провести в июле, в рамках выставки «Иннопром» (г. Екатеринбург).

«Гордимся успехами наших производителей, которые динамично развиваются, создают рабочие места, реализуют инвестпроекты и тем самым вносят значительный вклад в развитие всего региона. Одна из ключевых задач нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым - создать в Самарской области лучшие условия для работы бизнеса», - подчеркнул вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства.

Сегодня в Самарской области действует широкий спектр инструментов поддержки для предпринимателей и инвесторов.

Получить консультацию по действующим мерам можно в одном из центров «Мой бизнес». Здесь представителям МСП оказывают широкий спектр услуг, помогают подобрать актуальные инструменты и подать заявку на их получение.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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