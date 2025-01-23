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ФАС проверяет обоснованность цен на сливочное масло

23 января 2025 10:45
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ФАС проверяет обоснованность цен на сливочное масло

Федеральная антимонопольная служба РФ запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок на продовольственные товары. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель ФАС Максим Шаскольский.

В рамках контроля ценообразования служба рассмотрит товары с активным социальным спросом и высокой динамикой стоимости в первую очередь.

"Мы сейчас проверяем сливочное масло, как один из товаров, который в последнее время показал высокую динамику. Но здесь надо сказать, что существует рост себестоимости, есть экономические факторы, которые оказывают непосредственное влияние на цены. Поэтому, если какие-то нарушения будут обнаружены в рамках проверки, безусловно, будут приняты меры антимонопольного законодательства", — рассказал Шаскольский.

По мнению главы ФАС, пока нельзя утверждать, что немало производителей специально пошли на антиконкурентные соглашения, пишет Смотрим. 

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