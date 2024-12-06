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ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла

6 декабря 2024 11:59
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ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустила антикартельные проверки производителей сливочного масла в шести регионах РФ. Об этом 6 декабря сообщает ведомство.

Служба уточняет, что проверки были организованы в связи с тем, что граждане делали обращения о повышении цен.

«Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там добавили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам проверки и после анализа всей полученной информации, пишут "Известия".

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в РФ на прилавках магазинов скоро появится импортное сливочное масло. Патрушев отметил, что сливочное масло отечественного производства опережает импортные аналоги по качеству. При этом цена на него может быть чуть выше из-за курса доллара, уточнил вице-премьер РФ.

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