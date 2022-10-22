«Экспортер года-2022»: кондитерская фабрика «Услада» стала лучшим экспортером в сфере готовой продукции АПК

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«Экспортер года-2022»: кондитерская фабрика «Услада» (Жигулевск) стала лучшим экспортером в сфере готовой продукции АПК.

Конкурс «Экспортер года» проводится Российским экспортным центром, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Торжественное награждение состоялось 20 октября на площадке форума «Сделано в России».



«В этом году итоги конкурса подводятся в экстремальных условиях жестких санкций. И несмотря на санкции мы видим, что несырьевой неэнергетический экспорт продолжает показывать положительную динамику. Это заслуга тех компаний, которые, несмотря на сложные условия, продвигают и свои интересы, и интересы страны на внешних рынках», — сказал первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

Фото: пресс-служба правительства СО