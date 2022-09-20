Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты в Самарском регионе 1,2 млрд рублей

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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подписало два инвестиционных соглашения с компаниями, готовыми реализовать свои проекты в Самарской области. Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты 1,2 млрд рублей.



Инициатор одного из них намерен построить на территории промпарка «Преображенка» производство металлообрабатывающего оборудования. Общий объем инвестиций в проект составляет 150 млн рублей. Будущий производственный комплекс позволит выпускать мобильное (портативное) металлообрабатывающее оборудование, а также оказывать услуги сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Аналоги такого производства в России сегодня отсутствуют. Создание нового отечественного производства станков сделает большой вклад в общероссийский курс на импортозамещение.

Площадь земельного участка под будущее производство составит 1,2 гектаров. Строительство производственного корпуса планируют начать в 1 квартале 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года. Инвестор создаст 50 новых рабочих мест для жителей Самары и Волжского района.



Еще одни новый резидент намерен создать производственно-логистический битумный терминал на площадке индустриального парка «Чапаевск». Будущий комплекс разместится на площади в 11,8 гектаров и позволит обеспечивать приемку, хранение и выдачу продукта. Инвестор вложит в реализацию проекта более 1 млрд рублей. Инвестор планирует оснастить терминал высокопроизводительным оборудованием и создать 127 новых рабочих мест.

Проект создания производственно-логистического комплекса будет реализован в три этапа. Первый этап планируется реализовать в 2023 году, вторую очередь инвестор намерен построить в 2026 году, третий этап запланирован на 2029 год. Постепенное строительство производственно-логистического терминала обеспечит поэтапное наращивание мощностей по хранению и складированию битума. Максимальная вместимость будущего комплекса составит 30 тысяч тонн. Выйти на максимальные производственные мощности инвестор планирует к 2030 году.



Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о новых проектах и работе с инвесторами:

- Наша команда во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым активно работает с инвесторами в различных сферах, развивает наши индустриальные парки. Сегодня две новых компании зашли со своими проектами на площадки «Преображенки» и «Чапаевска».

Один из инвесторов намерен создать производство в сфере металлообработки. В ближайшее время начнется проектирование будущего комплекса.

В промпарке «Чапаевск» инвестор реализует проект в сфере дорожного строительства. В текущих условиях новые инвесторы активно доверяют управленческой команде региона, действующим мерам поддержки и активно замещают продукцию иностранного производства.

Преимущества индустриальных парков заключаются в том, что инвестор фактически не занимается решением вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, оформлением земельных участков, подготовкой участка для работы. Все это осуществляется централизованно, Правительством региона и управляющей компанией промпарков.

Сегодня мы входим в число лучших регионов по созданной промышленной инфраструктуры для реализации инвестпроектов, по оценке Минпромторга РФ. Приход новых инвесторов в Самарскую область это только подтверждает. В настоящее время мы ведем переговоры еще с десятком компаний и будем рады каждому проекту, сделавшему выбор в пользу самарской земли. Параллельно мы подбираем новые участки для расширения сети промышленных парков региона. В Самарской области есть все условия для быстрой реализации инвестиционных проектов.