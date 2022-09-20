Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты в Самарском регионе 1,2 млрд рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает целый комплекс мер социальной поддержки.
Более 1000 медработников из других регионов выбрали Самарскую область для жизни и карьеры
Получил известность за свои роли в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.
Сергей Пускепалис - актер, худрук театра имени Волкова погиб в ДТП в Ярославской области
В спортивном мероприятии приняли участие 70 ребят из семи коллективов физической культуры.
Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу
Торжественная церемония награждения премии RBT&MA пройдет 25 ноября в Самаре в «Lotte Hotel Samara».
Голосование за соискателей премии Russian Business Travel & MICE Award завершится 30 сентября
Вход свободный.
САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича
Вопросы рекультивации незаконных мусорных полигонов, сохранения лесов и уникальных водных объектов обсудили на совещании в Правительстве региона.
При федеральной поддержке в Самарской области продолжается ликвидация свалок
На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе в 237 университетах обучается более 800 тысяч студентов.
Минобрнауки России перезапускает работу Центров карьеры в вузах ПФО
Республика Армения – традиционный партнер Самарской области.
Самарская область и Республика Армения договорились развивать сотрудничество в торговле, образовании, медицине и туризме
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.17
0.14
EUR 60.04
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу
САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты в Самарском регионе 1,2 млрд рублей

20 сентября 2022 12:45
173
Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты в Самарском регионе 1,2 млрд рублей

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подписало два инвестиционных соглашения с компаниями, готовыми реализовать свои проекты в Самарской области. Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты 1,2 млрд рублей.


Инициатор одного из них намерен построить на территории промпарка «Преображенка» производство металлообрабатывающего оборудования. Общий объем инвестиций в проект составляет 150 млн рублей. Будущий производственный комплекс позволит выпускать мобильное (портативное) металлообрабатывающее оборудование, а также оказывать услуги сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Аналоги такого производства в России сегодня отсутствуют. Создание нового отечественного производства станков сделает большой вклад в общероссийский курс на импортозамещение.
Площадь земельного участка под будущее производство составит 1,2 гектаров. Строительство производственного корпуса планируют начать в 1 квартале 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года. Инвестор создаст 50 новых рабочих мест для жителей Самары и Волжского района.


Еще одни новый резидент намерен создать производственно-логистический битумный терминал на площадке индустриального парка «Чапаевск». Будущий комплекс разместится на площади в 11,8 гектаров и позволит обеспечивать приемку, хранение и выдачу продукта. Инвестор вложит в реализацию проекта более 1 млрд рублей. Инвестор планирует оснастить терминал высокопроизводительным оборудованием и создать 127 новых рабочих мест.
Проект создания производственно-логистического комплекса будет реализован в три этапа. Первый этап планируется реализовать в 2023 году, вторую очередь инвестор намерен построить в 2026 году, третий этап запланирован на 2029 год. Постепенное строительство производственно-логистического терминала обеспечит поэтапное наращивание мощностей по хранению и складированию битума. Максимальная вместимость будущего комплекса составит 30 тысяч тонн. Выйти на максимальные производственные мощности инвестор планирует к 2030 году.


Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о новых проектах и работе с инвесторами:
- Наша команда во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым активно работает с инвесторами в различных сферах, развивает наши индустриальные парки. Сегодня две новых компании зашли со своими проектами на площадки «Преображенки» и «Чапаевска».
Один из инвесторов намерен создать производство в сфере металлообработки. В ближайшее время начнется проектирование будущего комплекса.
В промпарке «Чапаевск» инвестор реализует проект в сфере дорожного строительства. В текущих условиях новые инвесторы активно доверяют управленческой команде региона, действующим мерам поддержки и активно замещают продукцию иностранного производства.
Преимущества индустриальных парков заключаются в том, что инвестор фактически не занимается решением вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, оформлением земельных участков, подготовкой участка для работы. Все это осуществляется централизованно, Правительством региона и управляющей компанией промпарков.
Сегодня мы входим в число лучших регионов по созданной промышленной инфраструктуры для реализации инвестпроектов, по оценке Минпромторга РФ. Приход новых инвесторов в Самарскую область это только подтверждает. В настоящее время мы ведем переговоры еще с десятком компаний и будем рады каждому проекту, сделавшему выбор в пользу самарской земли. Параллельно мы подбираем новые участки для расширения сети промышленных парков региона. В Самарской области есть все условия для быстрой реализации инвестиционных проектов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
166
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
143
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
350
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
19 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
467
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
908
Весь список