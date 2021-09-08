Дмитрий Азаров рассказал об опыте развития Самарско-тольяттинской агломерации на Московском финансовом форуме 2021

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8 сентября, в День финансиста, в столице нашей страны прошел Московский финансовый форум. Главная тема обсуждения 2021 года – «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире». В ходе форума, организатором которого выступают Министерство финансов РФ и Правительство Москвы, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, руководители банковских организаций, эксперты в финансовой сфере обсудили вопросы экономической политики и финансов. В работе форума принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Что такое агломерация, и что она дает для развития регионов? Этот вопрос стал одной из центральных тем форума. Поискам ответа на него была посвящена панельная сессия «Новые механизмы стимулирования инвестиционной активности. Агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов».

«Такого понятия как агломерация в законодательстве у нас пока нет. Ни в жилищном, ни в градостроительном, ни в гражданском кодексе это понятие не ввели, – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в начале обсуждения. - Здесь появляется разный опыт агломерационного развития, агломерационного подхода к развитию территории».

Дмитрий Азаров поддержал мысль о том, что важнейшая задача сегодня - определить понятие агломерации. Это необходимо для того, чтобы понять приоритизацию развития этих территорий.

Успешным опытом развития крупнейшей нестоличной агломерации – Самарско-Тольяттинской, численность которой составляет 2 700 тысяч человек, – губернатор Самарской области поделился с участниками форума.

В последние годы Самарский регион демонстрирует устойчивую позитивную динамику развития: строятся детские сады, школы, поликлиники, объекты спортивной инфраструктуры, культуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, строятся и ремонтируются мосты и дороги. После пандемии быстрыми темпами восстанавливается и экономика региона. Увеличивается его инвестиционная привлекательность. Так, в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Самарская заняла 8 место, за четыре года поднявшись с 65 места.

Как было отмечено на внеочередном заседании Самарской губернской думы, отчетливо видна позитивная динамика текущих экономических показателей. Так, во втором квартале текущего года вырос на 18,5 % к аналогичному периоду прошлого года выпуск товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности. Промышленное производство выросло в первом полугодии на 7,2 %, объем строительных работ за 7 месяцев - на 45,6 %. Инвестиции в основной капитал увеличились на 57% с начала года. В 2,3 раза сократилось число безработных.

Сегодня регион выходит на траекторию уверенного роста опережающего развития, растут и возможности областного бюджета, который увеличился за счет собственных доходов региона и безвозмездных поступлений из федерального бюджета и сохранил социальную направленность.

«Владимир Владимирович Путин в своем Послании сказал, что регионам нужно смелее брать на себя ответственность за масштабные инфраструктурные проекты. Никто из регионов большую ответственность на себя, чем Самарская область, не взял. Именно мы реализуем в рамках ГЧП проект строительства мостового перехода через Волгу и 100 км федеральной трассы, вписанный в международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай». Согласитесь, это федеральная задача, даже межгосударственная, но инициировал этот проект наш регион, и мы его реализуем», - отметил Дмитрий Азаров.

В ходе панельной сессии затронули вопрос о росте цен на строительные материалы.

«Цены на материалы определяют стоимость любой стройки. Спустя год после ковида цены пошли вверх практически вертикально. И мы видим риски невыполнения контрактов, кто-то не в состоянии уложиться в сроки. Но у нас огромное количество объектов строится в рамках нацпроектов по всей стране. И их никто не отменяет, и стоимость проекта не скорректирована. Как строить, когда итоговая цена изменилась?», - сформулировал вопрос к участникам беседы Андрей Макаров, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, модератор дискуссии.

Ирек Файзуллин напомнил о том, что по этому вопросу было поручение Президента страны Владимира Путина и соответствующее Постановление Правительства № 1315, которое регулирует механизм пересчета стоимости контрактов в связи с удорожанием строительных материалов.

«Всего в стране у нас 225 тысяч государственных, региональных и муниципальных контрактов, и свыше 100 млн рублей из них только 1744, - сообщил министр. - Вопрос в том, чтобы руководитель муниципального органа, губернатор, мэр, законно мог внести изменения в контрактные цены. И министерство финансов ему разрешило из дополнительных доходов эти цены скомпенсировать. А по объектам, которые гражданские, и идет уровень софинансирования, мы по этим объектам в активном режиме отрабатываем процедуру компенсации».

Ирек Файзуллин подчеркнул, что важнейшая задача, которая стоит перед государственными, муниципальными и региональными заказчиками, - правильно подготовить соответствующие документы.

Дмитрий Азаров поблагодарил за эту поддержку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Благодаря принятым решениям регион имеет возможность соблюдать взятые на себя обязательства по строительству объектов.

«Мы все документы отдаём в экспертизу, получаем подтверждение по увеличению сметной стоимости и имеем возможность компенсировать. Есть контракты, по которым ищем решения», - сообщил руководитель Самарского региона и обратился с предложением к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства такие же меры применить в отношении проектов государственно-частного партнерства, где компенсация тоже необходима.

«Хеджировать риски высоких темпов роста индексов в строительстве, цен на строительные материалы должны строительные компании. Но очевидно, что строительный комплекс с таким вызовом, с таким галопирующим ростом цен, наверное, вряд ли справится. И мы получим, если брать такой подход, незаконченное строительство, разрыв контрактов и будем порождать неэффективное использование средств федерального бюджета. У нас и так достаточно много на региональном и муниципальном уровне «незавершенки». Это одна из главнейших проблем, которая накоплена еще той эпохой, которая еще не испытывала такие вызовы, связанные со стоимостью в строительстве», - обозначил проблему первый заместитель финансов РФ Леонид Горнин, выразив благодарность губернаторам, которые предлагают разделить риски, в том числе связанные с реализацией национальных проектов, за счет наращивания доходной части бюджета.

Еще одним из важнейших тем для обсуждения стал вопрос о повышении производительности труда на предприятиях. Дмитрий Азаров сообщил, что в Самарской области рост инвестиций за первое полугодие текущего года по сравнению с прошлым годом составил 132,7%, по сравнению с 2019 - 24%.

«Вложение в инфраструктуру сегодня дает толчок к притоку инвестиций. Уверен, что наибольший рост производительности труда на территории России - именно в агломерациях. Именно это точки роста, - подчеркнул губернатор. - Мы должны в каждом федеральном округе создать агломерации, которые могли бы быть локомотивами роста».

В рамках панельной сессии прошло традиционное награждение финансистов и наиболее эффективных команд. Впервые в новейшей истории региона заслуженную награду в номинации «За высокое качество управления региональными финансами» получил коллектив министерства финансов Самарской области. Награду получил министр финансов Андрей Прямилов. Было отмечено, что команда министерства финансов Самарской области проводит взвешенную сбалансированную бюджетную политику и показывает высокие результаты в управлении государственными и муниципальными финансами.