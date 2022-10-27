Дмитрий Азаров оценил производственные мощности чапаевского завода «Полимер»

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В четверг, 27 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Чапаевск оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия АО «Полимер» – одного из старейших в регионе.

Глава региона пообщался с сотрудниками и руководством предприятия, обсудив текущую ситуацию и степень загрузки. Завод является активным участником национального проекта «Производительность труда» и самостоятельно внедряет инструменты бережливого производства.

Генеральный директор Валерий Нижегородцев рассказал губернатору, что руководство компании планирует ежегодно наращивать объемы производства продукции. Поэтому уже сейчас «Полимер» испытывает дефицит в кадрах – требуются специалисты рабочих профессий. «Нам, в первую очередь необходимы мужчины, которые будут участвуют в ключевых технологических процессах. Мы ежегодно наращиваем объемы производства, уже работаем в трехсменном режиме. Где людей не хватает, мы дополнительно привлекаем своих сотрудников, компенсируя им переработку. Приглашаем всех желающих на предприятие, которые хотят получать достойную зарплату – всех, кто заинтересован, хочет работать», – отметил Валерий Нижегородцев.

Дмитрий Азаров поручил министерству промышленности и министерству труда региона оказать необходимую помощь в решении этого вопроса. «На предприятии проходит дополнительный набор сотрудников. Я думаю, что мы вместе должны создать условия для того, чтобы об этом узнали больше жителей Самарской области, которые заинтересуются этой возможностью и придут сюда на работу. Потребность такая есть, зарплата достойная. Я рассчитываю, что в кратчайшее время полное комплектование предприятия кадровым составом произойдет», – отметил руководитель области.

Губернатор подчеркнул, что все предприятия оборонного комплекса, которые работают на территории региона, находятся под пристальным вниманием. Дмитрий Азаров лично оценивает степень их загрузки, качество, уровень и сроки выполнения заказов.

«Все предприятия оборонного комплекса Самарской области – в зоне моего постоянного внимания, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Все предприятия Самарской области опережающими темпами справляются с задачами, за что огромная благодарность трудовым коллективам. Главное достояние любого предприятия – это люди, великие труженики».

Фото: Андрей Савельев