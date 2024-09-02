Более 2,5 тыс. вакансий предложат самарцам промышленные предприятия

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12 сентября в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики пройдёт ярмарка вакансий для жителей Самары. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 14:00



В мероприятии примут участие представители 15 крупнейших работодателей Самарской области. Среди них: АО «Строммашина-щит», ФКП «Самарский завод» «Коммунар», АО «Салют» и Электрощит Самара.



Соискателям будут предложены следующие вакансии: инженер-программист с заработной платой 120 тыс. рублей, фрезеровщик с заработной платой 80 тыс. рублей и инженер-технолог с заработной платой от 75 тыс. рублей и т.д. Всего на ярмарке соискателям будет представлено более 2,5 тыс. вакансий.



«Наши мероприятия с работодателями — это отличная возможность для соискателей. Участники смогут не только узнать о вакансиях и найти подходящую работу, но и получить консультации от карьерных специалистов службы занятости», - говорит директор самарской службы занятости Александр Митюхин.



На ярмарке также будет работать площадка профконсультантов службы занятости, которые помогут составить резюме и расскажут, как пройти бесплатное обучение через центр занятости населения.