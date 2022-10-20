Я нашел ошибку
Главные новости:
И начали изготавливать складные крюки-кошки.
На одном из тольяттинских предприятий решили помочь нашим военным со снаряжением
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
В уже действующих промпарках СО успешно ведут свою деятельность такие компании, как Дорхан, Деловые линии, Самаратрансавто-2000, Ашан, Почта России и др.
Более 10 тысяч рабочих мест будет создано инвесторами в ближайшие два года в промпарках региона
Артистка известна своей гражданской позицией и помощью жителям Донбасса.
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России
На территории сквера был выполнен большой объем работ.
Обновленный сквер у озера Ладное в Кинеле – одно из самых любимых мест отдыха и прогулок жителей
Она  уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании
Итогом реновации стало создание семейного культурно-досугового центра.
В Сергиевском районе после капитального ремонта преобразился сельский ДК поселка Светлодольск
На 1 октября проведено 749 консультаций.
Росреестр СО оказывает бесплатные консультации в МФЦ по запросу граждан и организаций очно и онлайн
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.59
-0.11
EUR 60.11
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 10 тысяч рабочих мест будет создано инвесторами в ближайшие два года в промпарках региона

20 октября 2022 17:18
75
В уже действующих промпарках СО успешно ведут свою деятельность такие компании, как Дорхан, Деловые линии, Самаратрансавто-2000, Ашан, Почта России и др.

В Самарской области динамично развивается сеть государственных индустриальных парков. Сегодня в нее входит четыре площадки: две очереди «Преображенки», Чапаевск и Новосемейкино.

На состоявшейся накануне встрече Главы региона и Президента страны, Владимир Путин позитивно оценил ситуацию в Самарской области и темпы социально-экономического развития региона. Президент отметил, что 63-й регион по многим ключевым показателям опережает среднероссийский уровень.

Создание необходимых условий для успешной реализации проектов частных инвесторов - одна из ключевых задач, обозначенных в работе Правительства региона Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Своевременное проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных и логистических парков в соответствии с потребностями инвесторов позволит до конца 2025 года привлечь более 20 млрд. рублей частных инвестиций и создать более 14 тысяч рабочих мест, - представил свой прогноз глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов. – Мы уже присматриваем новые территории под создание промпарков, что продиктовано большим интересом инвесторов к этим площадкам».

Индустриальные парки позволяют реализовывать инвестпроекты быстро, качественно, используя действующие льготы и преференции, предусмотренные здесь для бизнеса. Регион полностью берет на себя вопросы, связанные с инфраструктурой и оформлением земли. Инвестор, в свою очередь, получает готовую площадку для возведения производственного корпуса или складского комплекса: с подведенными коммуникациями, дорожной инфраструктурой, удобным расположением вблизи федеральных трасс.

В Самарской области в уже действующих промпарках успешно ведут свою деятельность такие компании, как Дорхан, Самаратрансавто-2000, Деловые линии, Ашан, Почта России и др.

Управляющая компания АО «ПромПарки» оказывает полное сопровождение каждого проекта, а также готова оказать услуги по возведению корпусов за свой счет с последующей арендой или выкупом инвестором.

Компании, которые работают в индустриальных парках, уже выплатили почти 9 млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней. На действующих площадках создано 5,5 тысяч рабочих мест, в строительстве сегодня находятся 10 проектов крупных инвесторов, так и предприятий малого и среднего бизнеса.

Территории промпарков интересны для инвесторов с проектами в сфере логистики. Так, сегодня на площадках реализуются проекты строительства крупных логистических центров на общую сумму 10 млрд рублей и перспективой создания до конца 2024 года более 10 тысяч рабочих мест. В конце августа компания Вайлдберриз начала строительство своего логистического центра общей площадью более 100 тысяч квадратных метров в промпарке «Новосемейкино».

«Благодаря индустриальному парку и министерству экономического развития нам предоставлены отличные условия для строительства», - отмечал ранее учредитель ООО «СТА-2000» Игорь Перлин. В настоящее время компания возводит в «Преображенке-2» крупный мультитемпературный склад для ритейлера Х5 Group. Общая площадь объекта - свыше 70 тысяч кв. метров.

В сентябре резидентами промпарков стали еще две компании с проектами создания производства металлообрабатывающего оборудования и производственно-логистического битумного терминала. Общий объем инвестиций в проекты превышает 1,2 млрд рублей.

«По оценке Минпромторга РФ, в Самарской области создана одна из лучших в стране инфраструктур для реализации инвестпроектов. В настоящее время ведем переговоры с десятью компаниями и будем рады каждому новому инвестору, сделавшему выбор в пользу самарской земли», - резюмировал Дмитрий Богданов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
20 октября 2022  17:43
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
95
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
20 октября 2022  11:53
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
273
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
20 октября 2022  10:14
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
371
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
518
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
19 октября 2022  19:14
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
1637
Весь список