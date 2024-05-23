Более 1,4 млрд рублей жители Самарской области потратили на ювелирные изделия в 1 квартале 2024 года

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По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам 1 квартала 2024 года рынок ювелирной розницы Самары в денежном выражении достиг 850 млн рублей, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Самарской области в целом вырос на 31% и достиг 1,442 млрд рублей, а России в целом на 32,8% до 106 млрд рублей.

Первый квартал – традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля.

В Самарской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За первый квартал 2024 год в сравнении с началом прошлого года он увеличился на 5% и составил 7 272 рублей, в то время как в среднем по стране россияне тратили 8 650 рублей (рост относительно начала прошлого года 17%).

Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV:

«Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре российского ювелирного рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. Кроме того, на возросший спрос наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ РФ на золото на 12% за I квартал до 6 576 рублей за грамм».