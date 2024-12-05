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60% россиян гасят ипотеку досрочно

5 декабря 2024 13:28
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60% россиян гасят ипотеку досрочно

Среди россиян, опрошенных специалистами «Авито Недвижимости», 35% уменьшают срок кредита, 25% — сокращают размер ежемесячного платежа, а 40% не используют досрочное погашение и вносят минимальный платеж по графику.

Специалисты «Авито Недвижимости» опросили более 1800 россиян, которые имеют непогашенный ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости. Исследователи выяснили, что 60% опрошенных пользуются возможностью досрочного погашения ипотеки. Среди жителей Москвы так ответили 75% респондентов, Санкт-Петербурга — 61%.

Четверть (25%) россиян сокращают размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита. Еще 35% уменьшают срок кредита с сохранением ежемесячного платежа. Вносят минимальный платеж по графику 40% опрошенных. Реже всего такой вариант отмечали жители Москвы — в 25% случаев.

Гасите ли вы ипотеку досрочно?

Вся РФ

Москва

Санкт- Петербург

Размер города

миллионник

500-млн

250-500

100-250

<100

Да, уменьшаю размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита

25%

35%

23%

23%

27%

23%

30%

22%

Да, уменьшаю срок кредита с сохранением размера ежемесячного платежа

35%

40%

38%

39%

31%

37%

32%

34%

Нет, вношу минимальный платеж по графику

40%

25%

39%

38%

42%

40%

38%

44%

 

Если рассматривать ответы в разрезе федеральных округов, то можно заметить, что чаще других вносят минимальный платеж по графику жители Урала (50% опрошенных), а также Сибири и Дальнего Востока (45%). В меньшей степени такая стратегия характерна для жителей Центрального ФО (33%). Реже других уменьшают размер ежемесячного платежа в Северо-Западном и Уральском ФО (по 20%), а срок кредита — в Сибирском и Дальневосточном ФО (30%).

Гасите ли вы ипотеку досрочно?

Вся РФ

Федеральный округ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УрФО

СФО/ДФО

Да, уменьшаю размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита

25%

29%

20%

28%

23%

24%

20%

25%

Да, уменьшаю срок кредита с сохранением размера ежемесячного платежа

35%

38%

40%

36%

33%

34%

30%

30%

Нет, вношу минимальный платеж по графику

40%

33%

40%

36%

44%

42%

50%

45%

 

Согласно результатам исследования, россияне, которые имеют непогашенную ипотеку,  брали кредит в среднем на 16 лет. У 23% опрошенных ипотечный кредит на срок от 11 до 15 лет, у 21% — от 16 до 20 лет, у 18% — от 26 до 30 лет. Чаще других кредиты на максимальный срок брали жители Южного ФО (25%), в то время как наименее популярна такая стратегия в Центральном ФО (14%).

 

Средний платеж по ипотеке среди опрошенных составляет 35,6 тыс. рублей (в Москве — 55,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 44,4 тыс. рублей, в других городах-миллионниках — 33,1 тыс. рублей). В большинстве случаев респонденты ежемесячно платят за ипотеку от 15 до 30 тыс. рублей (35% опрошенных) и до 15 тыс. рублей (28%). Свыше 105 тыс. рублей в месяц платят только 5% участников исследования. 

«За последние годы россияне стали чаще мыслить размером ежемесячного платежа и ставки, нежели суммой и сроком кредита. Исходя из этого формируются индивидуальные стратегии заемщиков. Например, некоторые из тех, кто успел взять льготную ипотеку по низкой ставке, сейчас выбирают класть деньги в банк под высокий процент и вносить минимальный ежемесячный платеж. Те, кто взял кредит по рыночной ставке и переживают за уровень дохода в будущем, сейчас либо формируют финансовую подушку и пока гасят минимальную сумму, либо сокращают размер платежа до комфортных 30% от общего дохода семьи и ниже. Те, для кого размер ежемесячного платежа комфортен и одновременно с этим есть желание скорее закрыть ипотеку, сокращают срок. Стоит отметить, что в последнем случае значительно уменьшается переплата по кредиту», — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.

Россияне, которые не гасят ипотеку досрочно, главной причиной такого решения назвали отсутствие финансовых ресурсов (63%). Откладывают деньги на другие цели 12% респондентов, по 4% хранят деньги на банковсковском депозите и инвестируют в другие активы. 9% считают, что гасить ипотеку досрочно невыгодно.

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