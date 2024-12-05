60% россиян гасят ипотеку досрочно

141

Среди россиян, опрошенных специалистами «Авито Недвижимости», 35% уменьшают срок кредита, 25% — сокращают размер ежемесячного платежа, а 40% не используют досрочное погашение и вносят минимальный платеж по графику.

Специалисты «Авито Недвижимости» опросили более 1800 россиян, которые имеют непогашенный ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости. Исследователи выяснили, что 60% опрошенных пользуются возможностью досрочного погашения ипотеки. Среди жителей Москвы так ответили 75% респондентов, Санкт-Петербурга — 61%.

Четверть (25%) россиян сокращают размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита. Еще 35% уменьшают срок кредита с сохранением ежемесячного платежа. Вносят минимальный платеж по графику 40% опрошенных. Реже всего такой вариант отмечали жители Москвы — в 25% случаев.

Гасите ли вы ипотеку досрочно? Вся РФ Москва Санкт- Петербург Размер города миллионник 500-млн 250-500 100-250 <100 Да, уменьшаю размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита 25% 35% 23% 23% 27% 23% 30% 22% Да, уменьшаю срок кредита с сохранением размера ежемесячного платежа 35% 40% 38% 39% 31% 37% 32% 34% Нет, вношу минимальный платеж по графику 40% 25% 39% 38% 42% 40% 38% 44%

Если рассматривать ответы в разрезе федеральных округов, то можно заметить, что чаще других вносят минимальный платеж по графику жители Урала (50% опрошенных), а также Сибири и Дальнего Востока (45%). В меньшей степени такая стратегия характерна для жителей Центрального ФО (33%). Реже других уменьшают размер ежемесячного платежа в Северо-Западном и Уральском ФО (по 20%), а срок кредита — в Сибирском и Дальневосточном ФО (30%).

Гасите ли вы ипотеку досрочно? Вся РФ Федеральный округ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО/ДФО Да, уменьшаю размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита 25% 29% 20% 28% 23% 24% 20% 25% Да, уменьшаю срок кредита с сохранением размера ежемесячного платежа 35% 38% 40% 36% 33% 34% 30% 30% Нет, вношу минимальный платеж по графику 40% 33% 40% 36% 44% 42% 50% 45%

Согласно результатам исследования, россияне, которые имеют непогашенную ипотеку, брали кредит в среднем на 16 лет. У 23% опрошенных ипотечный кредит на срок от 11 до 15 лет, у 21% — от 16 до 20 лет, у 18% — от 26 до 30 лет. Чаще других кредиты на максимальный срок брали жители Южного ФО (25%), в то время как наименее популярна такая стратегия в Центральном ФО (14%).

Средний платеж по ипотеке среди опрошенных составляет 35,6 тыс. рублей (в Москве — 55,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 44,4 тыс. рублей, в других городах-миллионниках — 33,1 тыс. рублей). В большинстве случаев респонденты ежемесячно платят за ипотеку от 15 до 30 тыс. рублей (35% опрошенных) и до 15 тыс. рублей (28%). Свыше 105 тыс. рублей в месяц платят только 5% участников исследования.

«За последние годы россияне стали чаще мыслить размером ежемесячного платежа и ставки, нежели суммой и сроком кредита. Исходя из этого формируются индивидуальные стратегии заемщиков. Например, некоторые из тех, кто успел взять льготную ипотеку по низкой ставке, сейчас выбирают класть деньги в банк под высокий процент и вносить минимальный ежемесячный платеж. Те, кто взял кредит по рыночной ставке и переживают за уровень дохода в будущем, сейчас либо формируют финансовую подушку и пока гасят минимальную сумму, либо сокращают размер платежа до комфортных 30% от общего дохода семьи и ниже. Те, для кого размер ежемесячного платежа комфортен и одновременно с этим есть желание скорее закрыть ипотеку, сокращают срок. Стоит отметить, что в последнем случае значительно уменьшается переплата по кредиту», — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.

Россияне, которые не гасят ипотеку досрочно, главной причиной такого решения назвали отсутствие финансовых ресурсов (63%). Откладывают деньги на другие цели 12% респондентов, по 4% хранят деньги на банковсковском депозите и инвестируют в другие активы. 9% считают, что гасить ипотеку досрочно невыгодно.