1 августа в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл очередной Клуб резидентов.

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Событие проводится уже в 44-й раз. На него приглашаются компании, совсем недавно получившие статус резидента технопарка, а также резиденты-«старожилы» и сервисные организации.

На Клубе новички знакомятся с мерами поддержки, презентуют свои проекты, рассказывают о том, какими компетенциями они обладают и чем могут быть полезны инновационному сообществу «Жигулёвской долины», налаживают полезные знакомства.

Заседание Клуба резидентов собрало более 40 участников. Деловая часть открылась презентацией экосистемы инноваций региона, которую провёл директор технопарка Александр Сергиенко. Он рассказал о комплексном подходе к развитию экосистемы «Жигулёвской долины» и о том, какие региональные и федеральные меры поддержки доступны новым резидентам.

Приветствуя резидентов, директор технопарка сказал: «Вы находитесь в правильном месте - в «Жигулёвской долине» интересно работать, а проекты растут здесь быстрее, чем за пределами технопарка. Общайтесь, работайте, задавайте нам вопросы. Мы всегда будем готовы поддержать вас».

О встраивании новых резидентов в экосистему технопарка, шагах и возможностях рассказал заместитель директора «Жигулёвской долины» Игорь Смирнов. Информацией об услугах Регионального центра инжиниринга – реверс-инжиниринге, прототипировании и 3D-моделировании – поделился директор РЦИ Сергей Ганин. Ответственный специалист по программам АНО «АТР» в Самарcкой области Екатерина Норкус ознакомила с грантовым финансированием по программе импортозамещения Агентства по технологическому развитию. Руководитель конгресс-центра технопарка Наталья Сотникова рассказала о возможностях культурно-делового центра. Ирина Феопентова, советник директора технопарка «Жигулёвская долина», руководитель программы «Культурный код инноваций» познакомила новых резидентов с культурно-спортивной жизнью в технопарке. В том числе рассказала о том, что уже в сентябре состоится заключительный этап Всероссийского турнира по диск-гольфу.

Артём Евстегнеев, представитель «АльВиРити», поделился с участниками Клуба инновационным решением компании по продвижению - 3D-визитки в дополненной реальности.

Представитель сервисной компании АО «Россельхозбанк» Татьяна Икомасова рассказала о пакетах, которые сформированы специально для резидентов технопарка «Жигулевская долина».

В финале мероприятия состоялась презентация новых проектов, получивших статус резидента технопарка. Около десятка новых компаний в блиц-формате представили идею своего проекта, рассказали о его целевой аудитории, перспективах развития.

Один из новых резидентов – ООО «ТЛТ ПРО». Илья Токарев, представитель компании, рассказал о преимуществах статуса резидента технопарка «Жигулёвская долина»: «Статус влияет на имидж, повышает доверие наших клиентов. Также специалисты технопарка помогают в продвижении компании».

Павел Ермонин, директор по продуктам ООО «Цифровые решения и сервисы»: «Для нашей компании статус резидента технопарка – это возможность пользоваться высокотехнологичной инфраструктурой на льготных условиях. Немаловажна помощь в сфере маркетинга и рекламы, в поиске новых клиентов, организации различных мероприятий».

Неформальное общение продолжилось на кофе-брейке по окончании деловой части Клуба резидентов.