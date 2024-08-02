1 августа в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл очередной Клуб резидентов.

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов
Жителей просят при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Новые автобусы уже курсируют в 5 городах и 13 районах региона.
174 новых автобуса прибыли в Самарскую область в этом году
В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 3 по 6 августа местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
К праздничной дате Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» в рамках совместного проекта провели сразу несколько мероприятий трека Знание.Герои в Самаре и Тольятти.
В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказали школьникам о подвигах десантников
Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147
В Самарской области выплата контрактникам СВО выросла до 1,2 млн рублей
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.78
-0.33
EUR 92.85
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

1 августа в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл очередной Клуб резидентов

2 августа 2024 11:35
179
1 августа в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл очередной Клуб резидентов.

Событие проводится уже в 44-й раз. На него приглашаются компании, совсем недавно получившие статус резидента технопарка, а также резиденты-«старожилы» и сервисные организации.

На Клубе новички знакомятся с мерами поддержки, презентуют свои проекты, рассказывают о том, какими компетенциями они обладают и чем могут быть полезны инновационному сообществу «Жигулёвской долины», налаживают полезные знакомства.

Заседание Клуба резидентов собрало более 40 участников. Деловая часть открылась презентацией экосистемы инноваций региона, которую провёл директор технопарка Александр Сергиенко. Он рассказал о комплексном подходе к развитию экосистемы «Жигулёвской долины» и о том, какие региональные и федеральные меры поддержки доступны новым резидентам.

Приветствуя резидентов, директор технопарка сказал: «Вы находитесь в правильном месте -  в «Жигулёвской долине» интересно работать, а проекты растут здесь быстрее, чем за пределами технопарка. Общайтесь, работайте, задавайте нам вопросы. Мы всегда будем готовы поддержать вас».

О встраивании новых резидентов в экосистему технопарка, шагах и возможностях рассказал заместитель директора «Жигулёвской долины» Игорь Смирнов. Информацией об услугах Регионального центра инжиниринга – реверс-инжиниринге, прототипировании и 3D-моделировании – поделился директор РЦИ Сергей Ганин. Ответственный специалист по программам АНО «АТР» в Самарcкой области Екатерина Норкус ознакомила с грантовым финансированием по программе импортозамещения Агентства по технологическому развитию. Руководитель конгресс-центра технопарка Наталья Сотникова рассказала о возможностях культурно-делового центра. Ирина Феопентова, советник директора технопарка «Жигулёвская долина», руководитель программы «Культурный код инноваций» познакомила новых резидентов с культурно-спортивной жизнью в технопарке. В том числе рассказала о том, что уже в сентябре состоится заключительный этап Всероссийского турнира по диск-гольфу.

Артём Евстегнеев, представитель «АльВиРити», поделился с участниками Клуба инновационным решением компании по продвижению - 3D-визитки в дополненной реальности.

Представитель сервисной компании АО «Россельхозбанк» Татьяна Икомасова рассказала о пакетах, которые сформированы специально для резидентов технопарка «Жигулевская долина».

В финале мероприятия состоялась презентация новых проектов, получивших статус резидента технопарка. Около десятка новых компаний в блиц-формате представили идею своего проекта, рассказали о его целевой аудитории, перспективах развития.

Один из новых резидентов – ООО «ТЛТ ПРО». Илья Токарев, представитель компании, рассказал о преимуществах статуса резидента технопарка «Жигулёвская долина»: «Статус влияет на имидж, повышает доверие наших клиентов. Также специалисты технопарка помогают в продвижении компании». 

Павел Ермонин, директор по продуктам ООО «Цифровые решения и сервисы»: «Для нашей компании статус резидента технопарка – это возможность пользоваться высокотехнологичной инфраструктурой на льготных условиях. Немаловажна помощь в сфере маркетинга и рекламы, в поиске новых клиентов, организации различных мероприятий».

Неформальное общение продолжилось на кофе-брейке по окончании деловой части Клуба резидентов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
123
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
2 августа 2024  10:24
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
212
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1167
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
446
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
389
Весь список