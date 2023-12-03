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За теплыми днями Поволжье ожидают холода

3 декабря 2023 09:51
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За теплыми днями Поволжье ожидают холода

Большую часть россиян ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни. В отдельных регионах морозы будут достигать 40−50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами - на 15-20 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе - 30 градусов. Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря - морозы до 16-23 градусов, что на 7-12 градусов ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода распространится также на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидаются до 23 градусов, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - до 30-41 градуса, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях - до 20-27 градусов, в Томской, Омской областях - до 27-35 градусов.

Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку. "В Таймырском и Эвенкийском районах (Красноярский край) аномалии будут минус 7-16 градусов со 2 по 6 декабря - морозы будут трещать до 35-42 градусов. В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет до минус 43-49 градусов, в Якутии - даже минус до 54 градусов местами. На юге Хабаровского края с 3 по 6 декабря температура будет опускаться до минус 35-40 градусов", - сообщил метеоролог. 

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