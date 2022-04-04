В Ставропольском районе  талыми водами подтоплены приусадебные участки и жилые дома в двух населенных пунктах 

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В 20:20, 3 апреля, в ГУ МЧС СО поступило сообщение о том, что в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами приусадебных участков и жилых домов в двух населенных пунктах Ставропольского района:

- в н.п. Тимофеевка подтоплено 126 приусадебных участков.

- в н.п. Нижнее Санчелеево подтоплено 4 дома и 150 приусадебных участков.

В районе введен режим «Повышенная готовность».

Своевременно была проведена эвакуация 13 человек из них 6 человек, в том числе 2 ребенка размещены в пункте временного размещения. 7 человек размещены у родственников. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации подтоплений задействованы силы и средства Главного управления, противопожарной службы и поисково-спасательной службы Самарской области.

Дополнительно привлечены рукавные автомобили и пожарно-насосные станции пожарно-спасательных подразделений и предприятий Самарской области.

Оперативной группой Главного управления в круглосуточном режиме проводится мониторинг обстановки в данном районе.

В Главном управлении развёрнут оперативный штаб по контролю за ситуацией.

В результате интенсивных осадков в виде дождя, повышения дневной и ночной температуры воздуха до + 10 градусов произошло обильное таяние снега на полях и повышение уровня талых вод, что привело к подтоплению приусадебных участков. В настоящее время прогнозируется положительная динамика по снижению уровня воды.

Всего для ликвидации подтоплений в Ставропольском районе задействованы силы и средства в составе 78 человек, 31 единица техники. Сил и средств достаточно, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС