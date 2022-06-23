Я нашел ошибку
Главные новости:
Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта.
Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В Самарской области ожидаются ливень, гроза с порывистым ветром, возможен град
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию, которое провел зам. Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Стали известны важнейшие показатели исполнения национальных проектов в Самарской области
Антон переходит в московский «Спартак».
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский покидает нашу команду
Обращение Антона Зиньковского.
Антон Зиньковский: "Крылья", спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!"
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны
В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.
Помощник полпреда Алексей Симонов в ходе видеоприема рассмотрел обращения граждан
Ежедневно здесь трудятся около 30 человек.
Беседка и арка влюбленных: В поселке Управленческий преображается сквер у ЗАГСа
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.28
-1.43
EUR 55.83
-1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Самара отпразднует День молодёжи
Сегодня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидаются ливень, гроза с порывистым ветром, возможен град

23 июня 2022 18:58
115
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 24 июня местами в Самарской области ожидаются ливень, гроза, при грозе усиление северо-восточного ветра, порывы ветра 15-20 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

при грозе:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;
- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;
- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;
- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);
- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;
- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;
- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;
- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;
- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

при граде:

- по возможности не выходите из дома;
- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;
- не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;
- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);
- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
484
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
246
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
241
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
367
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
450
Весь список