Врио губернатора Малков: в Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

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В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона.

"Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в Telegram-канале.

Накануне в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.

Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.

Фото : РИА Новости/Виталий Белоусов