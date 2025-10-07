Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке Бузулукский бор

Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
1.1
EUR 96.83
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке Бузулукский бор

7 октября 2025 13:56
127
Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке Бузулукский бор

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении масштабной акции по посадке леса на территории Борского лесничества в национальном парке «Бузулукский бор». Волонтеры компании высадили 4000 сеянцев сосны на участке площадью в гектар.

Саженцы были выращены в лесопитомнике Бузулукского бора, а территория, которая была выбрана под высадку молодых деревьев, несколько лет назад пострадала от крупного лесного пожара. Волонтеры из МТС взяли на себя обязательство по дальнейшему уходу за молодыми соснами. Сотрудники компании будут приезжать в Бузулукский бор, чтобы оказывать помощь саженцам в период роста. Также в планах высадить молодой лес еще на трех с половиной гектарах земли. По договоренности с национальным парком «Бузулукский бор» волонтеры МТС будут приезжать для дальнейшего ухода за молодыми соснами. Также планируется высадить молодой лес еще на трех с половиной гектарах земли.

«Цифровая экосистема МТС поддерживает экологические инициативы и очень плотно взаимодействует с национальными парками, заповедниками. Мы реализовали проект системы умного видеонаблюдения совместно с Жигулевским заповедником, где наши камеры следят за популяцией животных и птиц, а также помогают охранять территорию от нарушителей. Наши цифровые сервисы зарекомендовали себя и в борьбе с пожарами в природоохранных зонах. Не забываем мы и о важности участия наших волонтеров в экологических акциях. Только в 2024 году сотрудники МТС высадили более 55 тысяч саженцев деревьев в разных уголках страны», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Посадочный материал мы подготовили сами, сеянцы выросли в лесопитомнике национального парка, а значит, можно надеяться на то, что их приживаемость будет высокой. Мы благодарны волонтерам МТС за участие в акции», — отметил директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
Весь список