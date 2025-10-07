Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке Бузулукский бор

127

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении масштабной акции по посадке леса на территории Борского лесничества в национальном парке «Бузулукский бор». Волонтеры компании высадили 4000 сеянцев сосны на участке площадью в гектар.

Саженцы были выращены в лесопитомнике Бузулукского бора, а территория, которая была выбрана под высадку молодых деревьев, несколько лет назад пострадала от крупного лесного пожара. Волонтеры из МТС взяли на себя обязательство по дальнейшему уходу за молодыми соснами. Сотрудники компании будут приезжать в Бузулукский бор, чтобы оказывать помощь саженцам в период роста. Также в планах высадить молодой лес еще на трех с половиной гектарах земли. По договоренности с национальным парком «Бузулукский бор» волонтеры МТС будут приезжать для дальнейшего ухода за молодыми соснами. Также планируется высадить молодой лес еще на трех с половиной гектарах земли.

«Цифровая экосистема МТС поддерживает экологические инициативы и очень плотно взаимодействует с национальными парками, заповедниками. Мы реализовали проект системы умного видеонаблюдения совместно с Жигулевским заповедником, где наши камеры следят за популяцией животных и птиц, а также помогают охранять территорию от нарушителей. Наши цифровые сервисы зарекомендовали себя и в борьбе с пожарами в природоохранных зонах. Не забываем мы и о важности участия наших волонтеров в экологических акциях. Только в 2024 году сотрудники МТС высадили более 55 тысяч саженцев деревьев в разных уголках страны», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Посадочный материал мы подготовили сами, сеянцы выросли в лесопитомнике национального парка, а значит, можно надеяться на то, что их приживаемость будет высокой. Мы благодарны волонтерам МТС за участие в акции», — отметил директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.